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ТАСС

Генерал ВСУ в отставке отметил, что спасти Украину может только чудо

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Сергей Кривонос отметил, что "пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Только чудо может спасти Украину после неудач на фронте, считает генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

В эфире YouTube-канала экс-депутата Рады Борислава Березы он охарактеризовал ситуацию для ВСУ как критическую, однако употребил более резкое слово. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - продолжил он. - То, что власть рассказывает одно, а фронт - совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать".

Минобороны РФ регулярно сообщает об успехах российских сил в Донбассе. 2 октября ведомство информировало, что ВС РФ освободили Верхнекаменское ДНР, 1 октября - Крутой Яр ДНР, 29 сентября - Макеевку ЛНР. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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