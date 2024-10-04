Генерал ВС США: поставляемые Украине F-16 уступают истребителям РФ

К основным недостаткам F-16 относятся ограниченная дальность полета и уязвимость для средств противовоздушной обороны, считает Гордон Дэвис

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Старые модели самолетов F-16, поставляемые Украине странами коллективного запада, не выдержат конкуренцию с российскими современными истребителями. Такое мнение выразил генерал-майор Вооруженных сил США в отставке Гордон Дэвис.

"Даже если установить на эти самолеты самые современные системы, они все равно не смогут превзойти по характеристикам лучшие российские истребители", - заявил Дэвис порталу Business Insider. Он добавил, что к основным недостаткам F-16 относятся ограниченная дальность полета и уязвимость для средств противовоздушной обороны.

По информации портала, до сих пор Запад передавал Украине лишь устаревшие модификации F-16, которые обладают слабыми характеристиками, в том числе в части радиолокационного оборудования. Отмечается, что до конца года Украине будет передано около 20 таких истребителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".