Арктические союзники сформируют группу безопасности для противодействия России и Китаю (Bloomberg, США)

Bloomberg: Канада и Северная Европа создают группу для обороны от России и Китая

Канада и страны Северной Европы хотят создать переговорную площадку по вопросам обороны и безопасности в Арктике — без участия России, сообщает Bloomberg. Оттава открыто заявляет, что ее цель — поставить русским заслон в регионе. Но с этим будут большие проблемы.

Канада работает со странами Северной Европы над созданием новой коалиции по безопасности в Арктике без участия России, которая станет платформой для координации шагов по обороне, разведке и киберугрозам.

Переговоры по вопросам безопасности между северными союзниками необходимы, поскольку они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне — отчасти из-за участия России в Арктическом совете, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. После вступления Швеции в альянс в начале года все без исключения страны Северной Европы входят в НАТО.

“Долгое время Канада полагала, что мы защищены самой географией. Но теперь нам приходится считаться с тем, что нашей стране противостоит Россия, а из-за перемены климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, в том числе Китай, — сказала она в интервью Bloomberg. — Нам нужно принимать меры в связи с новой реальностью”.

Канада пообещала усилить военное присутствие в Арктике после начала российской спецоперации на Украине и растущего интереса Китая к Крайнему Северу — все это подорвало ощущение безопасности в ее обширных северных владениях. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо также пытается доказать США, что оно — надежный партнер в вопросах обороны, особенно памятуя о том, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп уделяет пристальное внимание тому, чтобы союзники выплачивали свою долю расходов на безопасность сполна.

Жоли на прошлых выходных встретилась с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Икалуите, столице северной территории Канады Нунавут. Стороны договорились изучить перспективы создания нового форума для обсуждения вопросов обороны, который получил предварительное название “диалог по безопасности в Арктике”, сказала Жоли.

Ключевыми темами также станут иностранные инвестиции в Арктику и проводимые у противников так называемые исследования “двойного назначения”, которые преследуют как гражданские, так и стратегические цели, добавила она.

Министр разрабатывает арктическую внешнюю политику в сотрудничестве с общинами инуитов (эскимосов), проживающих на северных территориях Канады. Ее цель — поставить заслон российскому и китайскому влиянию.

Военное присутствие Канады в Арктике меркнет по сравнению с российским, и хотя в обновленной редакции оборонной политике этого года было обещано увеличить расходы и закупить новые подводные лодки для работы подо льдом, на выполнение этих обязательств уйдут годы. Страна тратит на оборону порядка 1,4% своего валового внутреннего продукта — намного меньше, чем государства Северной Европы, за исключением Исландии.

Хетер Экснер-Пиро, специальный советник Делового совета Канады, имеющая опыт в развитии Арктики и безопасности региона, назвала прозвучавшее обязательство углубить переговоры с демократическими союзниками на Севере “очень положительным”, добавив, что оно “давно назрело”. Она отметила, что высокопоставленные китайские и российские чиновники регулярно встречаются и координируют арктическую стратегию.

США крайне обеспокоены неспособностью Канады защитить северный фланг континента, подчеркнула Экснер-Пиро, и давят на нее, чтобы та выполнила установленный норматив НАТО и довела расходы на оборону минимум до 2% от ВВП. Пока что этот целевой показатель выполняют 23 из 32 союзников.

В июле Трюдо пообещал выполнить норматив к 2032 году, но привел мало конкретных подробностей.

“Это нелепость, — сказала Экснер-Пиро. — Мы же богатая страна”.

Бывший советник США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила на мероприятии в Торонто в среду, что предложенный Трюдо график, подразумевающий исполнение взятых обязательств лишь к 2032 году, — слишком медленный.

Канаде должно быть откровенно стыдно за то, что она нарушила свои обязательства и медлит с выходом на уровень в 2%, заявила Райс на саммите под эгидой Института глобальных рисков. “Канада должна внести свою лепту”, — заявила она.

Жоли занимает пост министра иностранных дел с 2021 года. На этом посту она курировала отклик Канады на российскую спецоперацию на Украине в 2022 году и представила стратегию Индо-Тихоокеанского региона, направленную на сдерживание китайского влияния. Главное звено этой стратегии — наращивание военных ресурсов и сбор разведданных, но министр также представила стратегию “прагматичной дипломатии” для взаимодействия со странами, с которыми у Канады есть серьезные разногласия, для достижения общих целей, где это возможно.

Для этого в июле она стала первой за семь лет главой канадского МИД, посетившей Китай. Там Жол провела “жесткую” беседу со своим коллегой Ван И, которая продлилась три с половиной часа. Спустя несколько недель после встречи Канада объявила о новых пошлинах на китайские электромобили, сталь и алюминий.

“Некоторые думают, что дипломатия не позволяет демонстрировать силу, — сказала она. — Я же убеждена, что, прекратив общаться с определенными странами, вы в некоторой степени выказываете слабость, потому что вести действительно непростые разговоры становится еще сложнее”.

Автор стати: Лора Диллон Кейн (Laura Dhillon Kane)