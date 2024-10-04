Литва намерена до конца текущего года подписать контракт на закупку ОБТ "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 3 октября. Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас 1 октября подтвердил в интервью телеканалу LRT намерение правительства заключить до конца года контракт, предусматривающий приобретение ОБТ "Леопард-2A8".

К 2030 году в Литве, как ожидается, будет размещено не менее 94 танков "Леопард-2A8", что позволит значительно укрепить оборонительный потенциал в координации с контингентом бундесвера.

Л.Кащюнас сообщил, что Совет национальной обороны Литвы соберется к концу октября, чтобы окончательно принять решения, связанные с этим проектом. Министр подчеркнул, что переговоры с консорциумом KNDS уже значительно продвинулись. Если СНБ Литвы даст "зеленый свет", контракт может быть подписан уже в ноябре 2024 года.

Как сообщает Armyrecognition.com, сотрудничество с Германией включает два основных аспекта. Во-первых, литовский танковый батальон будет структурирован аналогично немецкому: 44 танка, разделенных на три роты (42 танка плюс 2 танка для командования батальона). С небольшим добавлением резерва начальный заказ Литвы составит около 50 танков – количество, ранее обсуждавшееся в ходе предварительных переговоров. Во-вторых, Литва приобретет модернизированную версию "Леопард-2A8", идентичную той, которой оснащаются немецкие танковые батальоны.

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе этого года Совет национальной безопасности поручил Министерству обороны Литвы провести переговоры о приобретении в Германии, как минимум, 54 основных боевых танков "Леопард-2" для формирования танкового батальона к 2030 году. Об этом намерении заявил командующий литовских ВС генерал Вальдемарас Рупшис. Целью проекта является преобразование одного мотострелкового батальона в бронетанковое подразделение. Одновременно для усиления Вильнюс рассматривал возможность приобретения 120 колесных БМП "Боксер" в дополнение к уже находящимся на вооружении 88 боевым машинам этого типа.

В июле этого года Л.Кащюнас объявил, что в ближайшее время будет подписано письмо о намерениях по закупке основных боевых танков "Леопард-2А8". Литовский министр обороны объявил о планах создать первый в истории страны танковый батальон, а также приобрести новые боевые машины пехоты. Формирование танкового батальона будет происходить поэтапно, по одной роте. Ожидается, что первые танки прибудут в Литву к 2027 году.

Министр подчеркнул, что решение будет окончательно принято, если условия приобретения и цена будут благоприятными. Одобрение Государственного совета обороны ожидается осенью. Поэтапный подход остается стратегической основой формирования танкового батальона.