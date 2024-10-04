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Военное обозрение

Концерн «Калашников» сообщает о наращивании производства авиационных пушек ГШ-301 для СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301, решение принято в связи с кратным ростом заказов в рамках производства военной техники для СВО. Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».

Ижевский машиностроительный завод, входящий в состав концерна, кратно увеличивает производство авиационных пушек ГШ-301 в рамках гособоронзаказа, выполнение плана выпуска идет в установленные сроки, несмотря на увеличение заказа. Пушка входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. За время проведения спецоперации в боевых условиях ГШ-301 доказала свою эффективность и надежность.

За время активного боевого применения в зоне СВО ГШ-301 производства концерна «Калашников» не получили ни одной претензии со стороны заказчика, что подтверждает большое профессиональное мастерство единственного российского производителя авиационных пушек.

- говорится в сообщении концерна.

Одноствольная авиационная пушка ГШ-30-1 (калибр 30 мм, один ствол) разработана в тульском КБ приборостроения тандемом выдающихся конструкторов-оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова. Выпускается на Ижевском машиностроительном заводе с 1983 года. В авиации данная пушка получила неофициальное название «балерина» за легкость и высокую скорострельность. На сегодняшний день считается одной из самых лучших в мире в своем классе.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ГШ-30
ГШ-301
МиГ-29К
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
ИЖМАШ
КБП
Концерн Калашников
1 комментарий
№1
04.10.2024 01:34
Против БЭКов неплохо бы попробовать.
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