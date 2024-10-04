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ТАСС

Первый спутник "Экспресс-РВ" планируют запустить в 2026 году

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Экспресс-РВ
Экспресс-РВ.
Источник изображения: ixbt.com

АО "Решетнев" ранее завершило техническое проектирование спутниковой системы связи "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера"

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Первый космический аппарат группировки связи "Экспресс-РВ" отправят на орбиту в 2026 году, а не в 2025, как планировалось ранее. Об этом сообщил генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.

"По планам в 2026 году первый спутник "Экспресс-РВ" должен быть запущен", - заявил он на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024.

В марте 2024 года АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) завершило техническое проектирование спутниковой системы связи "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера".

Группировка "Экспресс-РВ" будет состоять из четырех спутников. Они будут работать на высокоэллиптических орбитах четырех разных плоскостей. Для выполнения целевых задач космические аппараты оснащаются оборудованием для работы в трех диапазонах частот, в том числе 12 антеннами Кu-диапазона, которые будут отслеживать закрепленные зоны обслуживания в режиме реального времени.

В декабре 2022 года в Роскосмосе сообщали, что запуск первого аппарата "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера" запланирован на октябрь 2025 года. Отмечалось, что развертывание полной орбитальной группировки должно было состояться в 2026 году.

О проекте "Сфера"

В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", подразумевающий запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

В рамках проекта "Сфера" предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат "Скиф-Д" был выведен на орбиту 22 октября 2022 года. По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории РФ. 

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