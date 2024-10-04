Войти
ТАСС

Первый импортозамещенный спутник РФ планируется запустить в декабре 2026 года

308
0
+1
Экспресс-АМУ1
Российский телекоммуникационный космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМУ1».
Источник изображения: http://www.rscc.ru/

Ввод в эксплуатацию - март 2027 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Запуск первого российского импортозамещенного спутника связи "Экспресс-АМУ4" намечен на декабрь 2026 года, следует из доклада генерального директора государственного предприятия "Космическая связь" Алексея Волина.

"Запуск - декабрь 2026, ввод в эксплуатацию - март 2027", - говорится на слайде презентации Волина на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024.

По словам главы "Космической связи", аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. "В Европе тоже, если найдутся потребители", - добавил он.

Из доклада также следует, что в январе 2029 года планируется запуск аппаратов "Экспресс-АМУ6" и "Экспресс-АМУ51" - они займут позиции 53 и 140 градусов восточной долготы на геостационарной орбите (ГСО). Спутник "Экспресс-АМУ52" должен отправиться на орбиту в июле 2029 года и занять одну позицию с "51-м", обеспечивая связью Дальний Восток и Сибирь.

На замену спутнику "Экспресс-АМ7" на орбиту отправится "Экспресс-40" - его запуск намечен на апрель 2029 года. В октябре того же года планируется запустить "Экспресс-АТ3", который сможет заниматься непосредственным телерадиовещанием в орбитальной позиции 56 градусов восточной долготы.

Согласно планам "Космической связи", в 2030 году будут запущены аппараты "Экспресс-АМУ8" (старт ожидается в январе) и "Экспресс-АТ4" (апрель).

Обновление российской группировки ГСО

В апреле этого года Волин в интервью ТАСС рассказал, что до 2030 года необходимо заменить значительную часть российских аппаратов на геостационарной орбите. Один из них - "Экспресс-АМУ4" - станет первым российским аппаратом, изготовленным без использования иностранных компонентов.

Волин тогда отметил, что сборку спутника планируется начать на предприятии АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) уже этой осенью, а изготовлен он будет в 2026 году. Срок его активного существования составит не менее 15 лет. По словам генерального директора "Космической связи", на ближайшие десятилетия альтернативы российским спутникам не будет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:25
  • 1
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 04.10 11:20
  • 5088
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.10 11:00
  • 1
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 04.10 10:51
  • 1
Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
  • 04.10 10:22
  • 1
О роли проекта 22350М
  • 04.10 05:06
  • 619
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.10 01:34
  • 1
Концерн «Калашников» сообщает о наращивании производства авиационных пушек ГШ-301 для СВО
  • 04.10 01:23
  • 1
Аэродромы России получат второе рождение
  • 04.10 01:12
  • 3
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 18:14
  • 1
«Нельзя допустить сближение РФ с Китаем»: Экс-глава ЦРУ высказался за возврат российской экономики под влияние Запада
  • 03.10 17:07
  • 125
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 03.10 11:22
  • 0
Польские «мундиры» не спят, а служба идет
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга