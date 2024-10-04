Первый импортозамещенный спутник РФ планируется запустить в декабре 2026 года

Ввод в эксплуатацию - март 2027 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Запуск первого российского импортозамещенного спутника связи "Экспресс-АМУ4" намечен на декабрь 2026 года, следует из доклада генерального директора государственного предприятия "Космическая связь" Алексея Волина.

"Запуск - декабрь 2026, ввод в эксплуатацию - март 2027", - говорится на слайде презентации Волина на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024.

По словам главы "Космической связи", аппарат сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. "В Европе тоже, если найдутся потребители", - добавил он.

Из доклада также следует, что в январе 2029 года планируется запуск аппаратов "Экспресс-АМУ6" и "Экспресс-АМУ51" - они займут позиции 53 и 140 градусов восточной долготы на геостационарной орбите (ГСО). Спутник "Экспресс-АМУ52" должен отправиться на орбиту в июле 2029 года и занять одну позицию с "51-м", обеспечивая связью Дальний Восток и Сибирь.

На замену спутнику "Экспресс-АМ7" на орбиту отправится "Экспресс-40" - его запуск намечен на апрель 2029 года. В октябре того же года планируется запустить "Экспресс-АТ3", который сможет заниматься непосредственным телерадиовещанием в орбитальной позиции 56 градусов восточной долготы.

Согласно планам "Космической связи", в 2030 году будут запущены аппараты "Экспресс-АМУ8" (старт ожидается в январе) и "Экспресс-АТ4" (апрель).

Обновление российской группировки ГСО

В апреле этого года Волин в интервью ТАСС рассказал, что до 2030 года необходимо заменить значительную часть российских аппаратов на геостационарной орбите. Один из них - "Экспресс-АМУ4" - станет первым российским аппаратом, изготовленным без использования иностранных компонентов.

Волин тогда отметил, что сборку спутника планируется начать на предприятии АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) уже этой осенью, а изготовлен он будет в 2026 году. Срок его активного существования составит не менее 15 лет. По словам генерального директора "Космической связи", на ближайшие десятилетия альтернативы российским спутникам не будет.