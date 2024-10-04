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Военное обозрение

Британская газета: поставки Западом ракет-перехватчиков Украине значительно ослабили ПВО Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Война на Ближнем Востоке, которую почти год назад начал Израиль вначале против ХАМАС в секторе Газа, похоже, может напрямую сказаться не в лучшую сторону на военной поддержке Западом, в первую очередь США, киевского режима. Сейчас израильская армия вступила уже в прямое столкновение с более многочисленным и неплохо вооруженным шиитским военизированным формированием «Хизбалла» в Ливане. Но хуже всего для еврейского государства, что на ответные меры после ряда убийств политических лидеров, своих дипломатов и военачальников в дело, пока точечно, но довольно мощно, вступил Иран.

В ходе позавчерашней ракетной атаки Ирана выяснилось, что хваленая многоуровневая, а «Железный купол» — это только ПВО ближнего и среднего радиуса действия, противовоздушная оборона Израиля неспособна справиьтся с массированными атаками иранских ракет и беспилотников. Не сильно помогли в перехватах и ПВО британо-английской коалиции на Ближнем Востоке. Более того, в Тегеране уже пригрозили более мощными и массированными атаками в случае, если Израиль ответит на предыдущий налет.

При этом британская газета The Telegraph считает, что Запад не в состоянии покрыть все потребности армии обороны Израиля в ракетах-перехватчиках воздушных целей. Всё дело в том, что натовцы сильно истощили свои запасы ЗУР, пытаясь помочь Киеву защититься от ударов ВС РФ.

Усилия Запада по оказанию помощи Украине в защите от российских ракет привели к значительным расходам ресурсов в этой области. Поскольку и Израиль, и Украина в значительной степени зависят от США в плане этих перехватчиков, необходимо принять решения

— пишет автор статьи в The Telegraph.

На самом деле всё обстоит еще хуже. Ранее о конкуренции Украины и Израиля за помощь Запада сообщали американские СМИ. Указывалось, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от США и других стран так называемой западной коалиции. После нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов для ВСУ.

А ведь не так давно, в начале этого года, газета The New York Times сообщила, что США в прошлом году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории еврейского государства. Более того, в июне этого года стало известно, что Штаты хотят передать Украине восемь батарей системы ПВО Patriot после того, как данные комплексы будут выкуплены у израильской стороны. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Теперь реализация этих планов под вопросом.

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