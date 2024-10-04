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ЦАМТО

HAL приступила к реализации программы по поставке ВВС Индии 240 двигателей АЛ-31ФП

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Двигатели АЛ-31ФП (слева) и АЛ-41Ф-1С
Двигатели АЛ-31ФП (слева) и АЛ-41Ф-1С ("изделие 117С", справа) производства ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО"), январь 2018 года.
Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 3 октября. Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Корапуте (шт.Орисса) передала ВВС Индии первый авиадвигатель АЛ-31ФП, изготовленный по заключенному в прошлом месяце 8-летнему контракту на производство 240 силовых установок.

Как сообщает Press Trust of India, двигатель был передан заказчику в присутствии вице-маршала авиации К.Харисанкару.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) одобрил предложение по закупке у компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 240 авиационных двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ ВВС Индии по категории "Покупай (индийское)" 2 сентября 2024 года, а контракт был подписан 9 сентября 2024 года.

По информации индийских СМИ, стоимость одобренного проекта превышает 260 млрд. рупий (3,1 млрд. долл.). Доля национального ОПК в поставке комплектующих превысит в итоге 54% (сейчас около 40%). Сборка будет осуществляться на предприятии HAL в Корапуте. Поставка авиадвигателей начнется в 2024 году и будет завершена в течение восьми лет.

В заявлении HAL также отмечалось, что поставка новых авиадвигателей АЛ-31ФП удовлетворит потребность ВВС Индии в обеспечении бесперебойной эксплуатации парка истребителей Су-30МКИ, а также укрепит обороноспособность страны.

На данный момент ВВС Индии эксплуатируют парк из 259 истребителей Су-30МКИ. Всего законтрактовано производство в Индии по российской лицензии 272 машин. В обозримом будущем Су-30МКИ составят большую часть истребительного парка ВВС Индии и останутся на вооружении после 2055 года.

На данный момент компания HAL выполняет модернизацию парка Су-30МКИ по проекту "Супер-30". В течение 15 лет планируется обновление 84 самолетов с использованием систем национального производства на уровне около 78% (всего 51 система). Как сообщалось ранее, Россия, как производитель оригинального оборудования, будет участвовать в модернизации систем управления, интеграции компонентов самолета и т.д. В то же время, большая часть пакетов нового оборудования, включая бортовую РЛС и авионику, будет индийского производства.

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АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
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