ULA проведет эксперименты с разгонным блоком Centaur

ULA: в ходе второго запуска ракеты Vulcan будут проведены эксперименты с Centaur

В ходе второго запуска ракеты Vulcan, запланированного на 4 октября, будут проведены эксперименты с разгонным блоком Centaur. Об этом со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA) сообщает издание SpaceNews.

Эксперименты предполагают как проведение ряда маневров разгонного блока, так и проверку работы некоторых его систем. В ходе тестов компания планирует убедиться в корректности аналитических моделей, использованных при разработке верхней ступени.

В частности, в ULA планируют оценить скорость испарения топливных компонентов ступени — жидких кислорода и водорода, а также ограничить использование гидразина — топлива двигателей управления ориентацией.

Долговременной задачей компании является вывод на рынок ракетной ступени Centaur 5 — разгонного блока с увеличенным с нескольких часов до недель или даже месяцев временем работы на околоземной орбите.

Впервые ракета Vulcan с разгонным блоком Centaur и лунным аппаратом Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 8 января.