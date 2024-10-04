США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы Switchblade 600

ЦАМТО, 3 октября. Компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 км/ч и поражать цель на расстоянии до 40 км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание "Украинский милитарный портал", специализирующееся на военной тематике.

"Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Украинскую компанию в публикации не называют из соображений безопасности.

Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш в комментарии изданию отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. "Это начнется с того, что будут отправляться готовые компоненты подсистем... все начнется с очень простой сборки. А потом со временем мы локализуем производство все большего количества систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня", – приводит издание слова Б.Хаша.

Сейчас договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. На это может потребоваться около девяти месяцев. Относительно объемов будущего производства цифру не называют. В то же время, Б.Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.