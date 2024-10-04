Америка должна убедить Израиль и Украину в необходимости деэскалации (The Guardian, Великобритания)

Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.

Guardian: безоговорочная поддержка Израиля и Украины противоречит интересам США

США нужна более действенная стратегия воздействия на Украину и Израиль, пишет Guardian. Сейчас Штаты прижаты к стенке своим обязательством защищать союзников. Одним из выходов может стать выдвижение условий, на которых США продолжат оказывать военную помощь, предлагает автор статьи.

Кристофер Чиввис (Christopher S. Chivvis)

Байдену нужна более действенная стратегия воздействия на союзников. Новому американскому президенту тоже

Соединенные Штаты оказались в трудном положении, строя отношения с двумя самыми важными из своих зарубежных друзей: с украинским лидером Владимиром Зеленским и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обоим Вашингтон оказывает серьезную военную поддержку, даже когда их действия противоречат долгосрочным интересам США. Поэтому Америке необходим более трезвый и критичный подход.

За последний год Нетаньяху неоднократно игнорировал усилия США по деэскалации вооруженного конфликта в Газе. В прошлом месяце он даже намеренно сорвал американские дипломатические попытки добиться прекращения огня. А в последние дни премьер сначала дал согласие на прекращение огня в Ливане, а затем отступился от своих слов, поставив администрацию Байдена в неловкое положение.

Сейчас он решительно проводит наземное наступление против "Хезболлы", что приведет к очередной волне разрушений в Ливане. По сообщениям ливанского руководства, во время серии атак на прошлой неделе, итогом которых стала ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, погибло более тысячи гражданских лиц.

Никто в Вашингтоне не станет оплакивать убитого Насраллу и не усомнится в праве Израиля на самооборону от Ирана и его ставленников типа "Хезболлы". Но Нетаньяху решил перенести военные действия на территорию Ливана, а это уже полное пренебрежение к неоднократным призывам Байдена проявлять сдержанность и действовать дипломатическими методами.

Соединенные Штаты просто не могут себе позволить поддерживать Израиль в условиях эскалации конфликта, наносящего ущерб международной репутации Америки, снова превращающего ее в мишень для террористови втягивающего Вашингтон в дорогостоящую войну с Ираном, в которой не может быть победителей. Сейчас у Нетаньяху нет плана, позволяющего избежать такого исхода, и он лишь на словах поддерживает дипломатические усилия, позволяющие сдержать конфликт.

Нетаньяху демонстрирует свое неуважение к Байдену даже более откровенно и нагло, чем Зеленский, который вызывает больше симпатий и ведет совершенно иные военные действия. Но его сегодняшние поступки говорят громче слов, а разница между военными целями Зеленского и интересами Америки становится все яснее.

Украина ведет справедливую борьбу, и ее суверенитет должен быть сохранен. Но опять же, Америку нельзя втягивать шаг за шагом в нескончаемую войну, особенно в такую, которая чревата вполне реальной ядерной опасностью.

Зеленский не желает предпринимать значимые и содержательные шаги к перемирию и прекращению огня. Вместо этого он сохраняет натиск, видимо, надеясь силой оружия вернуть все утраченные Украиной территории.

Этим летом Зеленский даже одобрил наступление на российскую Курскую область. Это был настолько рискованный замысел, что он скрыл его даже от Пентагона (Нетаньяху на прошлой неделе тоже создал у американского руководства впечатление, что он заинтересован в прекращении огня с Ливаном, хотя на самом деле планировал открыть новый фронт в этой войне).

Между тем, "план победы", который Зеленский на прошлой неделе представил Байдену, был очередным требованием поставить Украине больше оружия и отменить ограничения на использование той боевой техники, которую Соединенные Штаты уже передали Киеву.

Почему Байден не может приструнить своих друзей?

Во-первых, он прижат к стенке своим твердым идеологическим обязательством любой ценой защищать демократию и союзников. Это достойные и заслуживающие уважения обязательства, но, поставив их в центр американской внешней политики, Байден сам себе помешал оказывать влияние на Израиль и Украину в трудное для них время.

Между тем, Зеленский и Нетаньяху опасаются, что их ждет политическая катастрофа, если они откажутся от своих непримиримых позиций. А поскольку они пока ничем не поплатились, игнорируя Вашингтон, с какой стати им менять курс?

Чтобы заставить этих своенравных друзей привести свою стратегию в соответствие с американскими интересами, Вашингтон может предложить им определенные стимулы. Для Украины это может быть реалистичный план по обеспечению послевоенных потребностей в сфере безопасности, а для Израиля — экономические выгоды от нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Оба эти варианта изучаются, но они могут потребовать новых и очень серьезных военных обязательств, чего Вашингтону следует избегать. Это полноправное членство Украины в НАТО и военный договор США с Саудовской Аравией.

Следовательно эти стимулы надо предлагать в сочетании с жесткими, но справедливыми требованиями Вашингтона.

Для начала, Белый дом должен без ложной скромности, но совершенно открыто и ясно рассказать о том, в чем заключаются интересы США, даже если они отличаются от позиций его друзей. Администрация Байдена в последнее время все чаще критикует Нетаньяху, но она может пойти еще дальше, действуя более демонстративно и многозначительно.

Что касается Зеленского, здесь Байден действует весьма осмотрительно, критикуя его лишь для проформы. Наверное, Белый дом считает, что стойкая поддержка Киева станет сдерживающим фактором для России. Если так, то этот план не работает.

Возможно, сейчас Белый дом опасается, что строгость из лучших побуждений по отношению к Зеленскому лишит Камалу Харрис шансов переманить на свою сторону неопределившихся избирателей в Пенсильвании. Сработает ли это? Непонятно.

Другой вариант — выдвинуть условия, на которых США будут оказывать военную помощь обеим странам. Вашингтон делает это регулярно, выделяя помощь зарубежным странам, но Байден не решается на такие шаги.

Некоторые демократы содрогнутся при мысли о сокращении американской военной помощи Украине, особенно в связи с тем, что предложения Трампа в этом отношении весьма неприятны. Но если Украина не желает осуществлять стратегию завершения военных действий в реалистичных временных рамках и готова пойти на опасную эскалацию, то ограничение помощи может стать единственным выходом, позволяющим избежать очередного бесконечного вооруженного конфликта. Предложение республиканцев одновременно усилить давление на Кремль и Киев может дать результат, и демократам не следует его игнорировать.

Израиль, которому Соединенные Штаты ежегодно предоставляют военную помощь на 3,8 миллиарда долларов, широко использует американские бомбы, нанося удары по Газе, а теперь и по Ливану. Харрис в случае избрания придется пойти дальше Байдена, ограничив поставки наступательного оружия и усилив давление на Нетаньяху. Одновременно она должна будет закрутить гайки Ирану и его ставленникам.

К сожалению, администрация Трампа, скорее всего, будет с готовностью закручивать гайки, но не решится слишком сильно давить на Нетаньяху — как Байден не решается оказывать давление на Зеленского.

Американцы, как и весь мир, заслуживают большей последовательности и меньшей предвзятости во внешней политике США. Кто бы ни занял в январе кресло в Белом доме, ему придется согласовывать американскую внешнюю политику с американскими ценностями. Кроме того, он должен будет четче сосредоточить внимание на интересах США, не увиливая от трудных разговоров с нашими друзьями.

Кристофер Чиввис (Christopher S Chivvis) — старший научный сотрудник и директор программы американского государственного управления Фонда Карнеги*

*признан в России иноагентом