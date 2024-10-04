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Первый FA-50PL для Польши показали на фото

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Фото: KAI
Фото: KAI.

Defence24 показало фото первого легкого истребителя FA-50PL

Первый образец легкого истребителя FA-50PL, который собирают для Военно-воздушных сил Польши, показали на фото. Снимок опубликовало издание Defence24.

На фотографии показан фюзеляж истребителя, который собирают на производственной линии завода Korean Aerospace Industries в южнокорейском городе Сачхон. Машина с тактическим номером 5013 стала первым самолетом модификации PL.

Польский вариант корейского самолета получит радиолокационную станцию Raytheon PhantomStrike с активной фазированной антенной решеткой и канал передачи данных Link 16. FA-50PL сможет нести управляемые авиабомбы GBU-12 Paveway II весом 230 килограммов, контейнер целеуказания Sniper ATP и ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9X Sidewinder. Также самолет получит штангу для дозаправки в воздухе, а пилот сможет использовать нашлемную систему целеуказания.

Соглашение на закупку FA-50PL заключили в 2022 году. Первые самолеты могут передать Варшаве в 2025 году. Считается, что большинство из 36 заказанных истребителей находятся на разных стадиях производства.

В сентябре Пентагон впервые показал фотографию истребителя пятого поколения F-35, который несет новую противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C LRASM.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AIM-9
F-35
FA-50
GBU-12
JASSM
LRASM
Компании
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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