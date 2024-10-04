Переданные Украине старые F-16 не смогут превзойти лучшие российские самолеты, говорит отставной американский генерал (Business Insider, Германия)

Генерал Дэвис: поставленные Украине F-16 не смогут превзойти российские самолеты

Поставленные Украине F-16 не смогут превзойти лучшие российские истребители, цитирует американского генерала в отставке Гордона Дэвиса BI. Это самолеты старого поколения, у которых просто нет вооружения, позволяющего им добиться превосходства над российской авиацией.

Шинед Бейкер (Sinéad Baker)

Поставленные союзниками на Украину F-16 — это самолеты старого поколения.

Это значит, что они не смогут превзойти лучшие российские истребители, о чем рассказал отставной американский генерал, руководивший подразделением НАТО.

У этих самолетов нет вооружения, позволяющего им добиться превосходства над российской авиацией.

Старые модели F-16, которые союзники поставляют на Украину, не устоят перед лучшими российскими истребителями, рассказал изданию Business Insider американский генерал в отставке.

Те F-16, которые Украина начала получать от стран-союзниц, являются самыми передовыми на сегодня в украинском авиапарке, и они вооружены более мощными бомбами и ракетами.

Но лучшие российские истребители все равно превосходят их, рассказал Business Insider генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис (Gordon 'Skip' Davis), который служил заместителем помощника генерального секретаря НАТО в подразделении оборонных инвестиций.

Среди прочего, это подразделение предоставляет экспертные знания по техническим, финансовым и процедурным вопросам в авиационно-космической области.

Дэвис рассказал, что украинские F-16 "существенно помогают делу уже сейчас", а когда прибудет больше таких самолетов, "они помогут делу еще больше".

До конца года Украина должна получить примерно 20 самолетов F-16.

Однако генерал заявил, что у поставленных истребителей "имеются определенные проблемы с дальностью и защищенностью", и что "даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины".

Пока союзники передают Украине старые модели F-16, а это значит, что у них ограниченные возможности, в том числе, более слабые радиолокационные станции. В отличие от них, продолжил Дэвис, у России есть "несколько сотен довольно современных самолетов", в том числе, Су-35С, предназначенный для охоты на американские самолеты-невидимки, Су-30СМ, совершивший свой первый полет в 2012 году, и сверхзвуковой перехватчик МиГ-31.

Многие из них оснащены ракетами Р-37М класса "воздух – воздух", дальность у которых больше, чем у переданных Киеву Америкой авиационных ракет средней дальности AIM-120.

Некоторые из этих самолетов были замечены на Украине, а некоторые, согласно имеющейся информации, были сбиты. По словам Дэвиса, все они представляют угрозу для украинских F-16, равно как и устрашающие российские зенитно-ракетные комплексы. "У этих российских самолетов есть ракеты и РЛС, позволяющие им обнаруживать и атаковать F-16, — продолжил Дэвис. — Так что это проблема, которую быстро не решить".

Новые украинские истребители — старые

Украинские F-16, каждый из которых стоит от 20 до 70 миллионов долларов, принадлежат к более старому поколению, чем те, что находятся на вооружении ВВС других стран. Сегодня многие союзники Киева переходят на более современные F-35. В августе газета WallStreet Journal сообщила, что многие украинские F-16 – подержанные, а налет у них составляет десятки лет.

Эксперт по воздушной войне из RAND Corporation Майкл Бонхерт (Michael Bohnert) рассказал Business Insider, что "это старые самолеты, у которых остался весьма незначительный ресурс". Вместе с тем, он подчеркнул, что "это неплохие машины". "Однако по мере старения у них появляется все больше проблем", — заявил Бонхерт.

Союзники Украины передают ей F-16 с некоторыми современными системами. Например, ВВС США устанавливают на них новые средства радиоэлектронной борьбы.

Дэвис назвал эту меру "важной для маневренности F-16, чтобы они могли подбираться как можно ближе, опознавая зенитно-ракетные системы и приближающиеся ракеты, а затем ставили им помехи, реагируя и защищая самолет".

Украинские F-16 также можно сделать более мощными.

В США в настоящее время решают, не отправить ли на Украину ракеты AGM-158, запускаемые вне зоны действия средств ПВО противника. Это увеличит дальность поражения, которой обладают F-16. В прошлом месяце было принято решение передать Украине планирующие авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, дальность пуска у которых превышает 110 километров.

Но Дэвис предупредил, что F-16 все равно будут в невыгодном положении.

"Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей", — сказал он.

Функции самолета ограничены

Минусы и недостатки украинских F-16 в определенной степени компенсируются характером этого вооруженного конфликта и методами применения авиации.

Поскольку Россия и Украина используют системы ПВО, самолеты вынуждены действовать вдали от линии фронта, в силу чего воздушные бои крайне маловероятны.

Но у России более современный и более многочисленный авиапарк, а это значит, что она обладает преимуществом, используя свои самолеты для пуска ракет.

К счастью для Украины, Россия не задействует в тяжелых боях на Украине свои самые современные самолеты, предпочитая запускать из российского воздушного пространства ракеты большой дальности и сбрасывать на украинские позиции корректируемые авиабомбы, делая это вне зоны действия украинской ПВО.

Как рассказали Business Insider эксперты по воздушной войне, это наверняка объясняется тем, что Украина сбила много российских самолетов, а Россия наверняка задумывается о будущем конфликте с НАТО, в котором ей не обойтись без современной авиации. Однако она может в любой момент принять решение о более активном применении этих самолетов.

Украина, по всей видимости, тоже держит свои первые F-16 подальше от мощной российской системы ПВО.

По словам Дэвиса, лучшее, что могут сделать союзники Украины для устранения такого несоответствия — это разрешить ей охоту на российские средства ПВО.

Многие союзники Украины, в том числе США, не позволяют Киеву применять поставленное ими дальнобойное оружие для нанесения ударов по целям на российской территории. Таким образом, русские могут размещать свои ударные системы там, где они ведут огонь по Украине, но сами при этом не подвергаются ответным ударам.

По словам экспертов, из-за такой ситуации F-16 становятся менее эффективными, так как они более уязвимы в воздухе и не могут подлететь близко к линии фронта.

Мощь украинских F-16 пока ограничена

На украинский парк F-16 оказывают воздействие и другие факторы, например, небольшое количество таких машин, сложности с обучением летчиков на Западе и медлительность поставок.

Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды пообещали Украине более 85 самолетов F-16. Неназванное количество машин было поставлено в августе. Но Владимир Зеленский заявил в мае, что его стране нужно 120-130 современных истребителей, чтобы бросить России вызов в воздухе.

Самолеты прибыли на Украину намного позднее, чем ей хотелось. Она просила поставить их сразу же после начала российской военной операции в 2022 году. Однако эксперты по воздушной войне еще до их прибытия заявляли, что ситуацию они не переломят, особенно из-за незначительного количества поставленных машин.

Вместе с тем, эксперты рассказали, что F-16 помогут Украине защититься от ударов с применением беспилотников и ракет, пополнят опустевший украинский авиапарк и будут уводить российские ракеты от других целей.

Они также заявляют, что поставка первых F-16 — это шаг в направлении долгосрочного укрепления ВВС Украины. То же самое говорят и американские официальные лица.

Дэвис заявляет: "Пока это лишь начальный этап применения таких самолетов. Но в этом году таких машин станет больше, и это будет уже другая картина".