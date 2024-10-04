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ТАСС

Эксперт: Вашингтон не должен позволить Зеленскому втянуть США в бесконечный конфликт

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Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS/ Shannon Stapleton

Политолог Кристофер Шиввис, выступающий за сокращение оказываемой Киеву поддержки, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "не готов делать конкретные шаги, чтобы добиться прекращения огня"

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Руководство США не должно позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому втянуть Вашингтон в бесконечный конфликт. Об этом в статье для газеты The Guardian пишет политолог Кристофер Шиввис, выступающий за сокращение оказываемой Киеву поддержки.

"США нельзя дюйм за дюймом втягивать в нескончаемую войну, особенно войну, несущую реальные ядерные риски. Зеленский не готов делать конкретные шаги, чтобы добиться прекращения огня. Вместо этого он упирается, видимо надеясь вернуть потерянные Украиной территории силой оружия", - отмечает автор статьи, критикуя Киев за то, что он скрыл от Пентагона планы атаки ВСУ на Курскую область. По его мнению, суверенитет Украины "должен быть сохранен". "При этом "план победы" Зеленского, представленный [президенту США Джо] Байдену на прошлой неделе, оказался очередным требованием дать больше оружия и снять ограничения на использование того, что США уже поставили", - добавляет он.

По мнению Шиввиса, Байдену и его будущему преемнику на посту президента следует жестче воздействовать как на Зеленского, так и на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который также занимает слишком жесткую позицию, "практически игнорируя Вашингтон". Как считает политолог, США следует проводить в отношении "проблемных друзей" политику кнута и пряника и предложить Украине "реалистичный план обеспечения безопасности страны в послевоенный период", одновременно пригрозив сокращением оказываемой Киеву помощи.

"Некоторые демократы могут содрогнуться при мысли о том, что США свернет военную поддержку Украины, особенно с учетом неуклюжих заявлений [кандидата в президенты] Дональда Трампа по этому поводу. Но если Украина не готова принять стратегию, нацеленную на окончание конфликта в реалистичные сроки без опасной эскалации, то сокращение поддержки может быть единственным способом избежать очередной бесконечной войны. Предложения республиканцев одновременно усилить давление и на Кремль, и на Киев, могли бы сработать, и демократам не следует их игнорировать", - пишет эксперт. 

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