Объект 782 и тяжелую БМП на базе Т-72 точно бы оценили наши бойцы на СВО

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Еще одним интересным образцом бронированной техники, создаваемой в последнее десятилетие существования Советского Союза, была боевая машина поддержки танков Объект 782. Она имела корпус, аналогичный тому, что использовался на Объекте 781, о котором мы рассказывали на днях.

Если у той БМПТ вооружение, состоящее из двух 30-мм пушек, находилось в двух независимых модулях, то здесь его сосредоточили в одной хорошо защищенной башне. И, как можно понять по изображениям, оно аналогично тому, что используется на БМП-3. Это 100-мм нарезная пушка, она же пусковая установка управляемых боеприпасов - 2А70 и 30-мм автоматическая 2А72.

Также имелось пять 7,62-мм пулеметов ПКТ и два 40-мм автоматических гранатомета "Балкан". Машина получалась универсальной, так как "сотка" может работать с закрытых огневых позиций на максимальную дальность в 6500 м и бить прямой наводкой на 4000 м. Для борьбы с танками имеется управляемая ракета 9M117.

При помощи малокалиберной пушки, пулеметов и "Балканов" можно было бы бороться с вражеской пехотой.

Оценивая современные реалии, Объект 782 также был бы очень полезным, даже в некоторых ситуациях - куда эффективнее обычных танков и БМП.

Кстати, о тяжелых БМП. На оружейной выставке в Омске во второй половине 90-х годов презентовали проект ТБМП-72 - тяжелую БМП на базе танка Т-72Б. Тогда сообщалось о башне с похожим вооружением на ней и возможности кроме экипажа в три человека перевозить еще семерых мотострелков. Жалко, что это осталось на уровне предварительных проработок, что, впрочем, в те годы было обычным явлением.

Лев Романов