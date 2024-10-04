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ТАСС

Лавров заявил, что КНР занимает сбалансированную позицию по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Пекин выступает за устранение первопричин конфликта, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Китай занимает сбалансированную и последовательную позицию по Украине, Пекин выступает за устранение первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для "Российской газеты" к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

"Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине, - заявил министр. - Выдвигаемые Пекином инициативы по его политико-дипломатическому урегулированию учитывают главное - необходимость устранения первопричин конфликта".

"В их числе многолетнее расширение НАТО на Восток вопреки коренным интересам безопасности России, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, поддержанный Вашингтоном и Брюсселем кровавый госпереворот в Киеве в 2014 году, проводимая неонацистским режимом Владимира Зеленского политика истребления всего русского, включая язык, культуру, СМИ и православную церковь", - отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, что Россия и Китай поддерживают тесную координацию по наиболее острым региональным темам, включая ситуацию на Корейском полуострове, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, на Ближнем Востоке и в Африке. 

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