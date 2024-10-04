Американская стратегия обновления. Восстанавливая лидерство в новом мире (Foreign Affairs, США)

Блинкен: США намерены отстаивать свое мировое лидерство во всех сферах

США вовсе не находятся в упадке, заверяет в статье для Foreign Affairs госсекретарь Энтони Блинкен. При этом писал он по большей части не про Америку, а про то, как ее роль в мире оспаривается другими странами – Россией, Китаем и прочими "ревизионистами".

Энтони Блинкен (Antony J. Blinken)

Сегодня налицо жесткое соперничество за формирование новой эпохи в международных делах. Небольшое количество стран, главным образом Россия в партнерстве с Ираном и Северной Кореей, а также Китай, полны решимости изменить основополагающие принципы международной системы. У них разные формы государственного управления, идеологии, интересы и возможности, но все эти ревизионистские державы хотят укрепить авторитарное правление у себя дома и утвердить сферы своего влияния за рубежом. Все они хотят решать территориальные споры посредством силы или принуждения и используют для этого экономическую и энергетическую зависимость других стран. И все они стремятся ослабить основы американского могущества: военное и технологическое превосходство, господствующую валюту, а также не имеющую равных сеть альянсов и партнерств. Эти страны не являются единой осью, и администрация ясно дала понять, что не стремится к межблоковой конфронтации. Но принимаемые этими ревизионистскими государствами решения ведут к тому, что нам надо действовать решительно во избежание такого исхода.

Когда президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вступили в должность, эти ревизионистские державы уже агрессивно выступали против американских интересов. Эти страны считали, что Соединенные Штаты находятся в состоянии необратимого упадка и отдалились от своих зарубежных друзей. Они полагали, что американское общество утратило веру в свое правительство, что американская демократия поляризована и находится в состоянии паралича, а внешняя политика США подрывает и ослабляет те самые альянсы, международные институты и нормы, которые создал и всячески отстаивал Вашингтон.

Президент Байден и вице-президент Харрис осуществляли стратегию обновления, соединяя невиданные инвестиции в конкурентоспособность нашей страны с интенсивной дипломатической кампанией по активизации партнерских отношений за рубежом. Они считали, что эта опирающаяся на две основы стратегия является лучшим способом разубедить конкурентов, полагавших, что Соединенные Штаты приходят в упадок и теряют уверенность в себе. Это были опасные предположения, поскольку они подтолкнули бы ревизионистов к дальнейшему ослаблению свободного, открытого, безопасного и процветающего мира, к которому стремятся Соединенные Штаты и большинство стран. Это мир, в котором страны вольны выбирать свои собственные пути развития и партнеров, и где определяющими чертами глобальной экономики являются честная конкуренция, открытость, прозрачность и широкие возможности. Мир, в котором технологии придают людям силу и ускоряют прогресс человечества. Мир, в котором соблюдаются нормы международного права, включая основные принципы Устава ООН и всеобщие права человека. Мир, который может развиваться, отражая новые реалии, открывая новые перспективы, давая возможность высказаться новым игрокам и отвечая на общие вызовы настоящего и будущего.

Стратегия администрации Байдена существенно укрепила геополитическое положение Соединенных Штатов за прошедшие четыре года. Но наша работа не закончена. Соединенные Штаты должны сохранять свою стойкость и силу духа и при последующих администрациях, чтобы поколебать убеждения ревизионистов. Они должны быть готовы к тому, что ревизионистские государства будут углублять сотрудничество друг с другом в попытке сократить разрыв. Они должны сохранять свои обязательства перед друзьями и оправдывать их доверие. И они обязаны и дальше укреплять веру американского народа в силу, предназначение и ценность дисциплинированного американского лидерства в мире.

Возвращаясь в игру

Стратегическое соответствие Соединенных Штатов новым вызовам во многом зависит от их экономической конкурентоспособности. Вот почему президент Байден и вице-президент Харрис убедили демократов и республиканцев в Конгрессе принять закон, позволяющий вложить колоссальные инвестиции в модернизацию инфраструктуры, укрепить отрасли и технологии, которые станут движущей силой двадцать первого века, зарядить энергией производственную базу, стимулировать научные исследования и возглавить глобальный энергетический переход.

Эти внутренние инвестиции стали первой основой стратегии администрации Байдена, и они помогли американским рабочим и компаниям сделать экономику США самой сильной с 1990-х годов. ВВП Соединенных Штатов больше, чем ВВП следующих трех стран вместе взятых. Инфляция упала и стала одной из самых низких среди развитых экономик мира. Безработица держится на уровне четырех процентов и ниже в течение самого длительного периода за 50 с лишним лет. Благосостояние семей достигло рекордно высокого уровня. И хотя очень многие американцы все еще с трудом сводят концы с концами, а цены по-прежнему слишком высоки для многих семей, восстановление привело к резкому сокращению бедности и неравенства и дало преимущества гораздо большему количеству людей в большем количестве мест.

Эти инвестиции в конкурентоспособность Америки и успехи восстановления Соединенных Штатов являются чрезвычайно привлекательными. После того, как Конгресс в 2022 году принял Закон о чипах и науке и Закон о снижении инфляции, что позволило вложить крупнейшие инвестиции в защиту климата и чистую энергию, южнокорейская компания Samsung выделила десятки миллиардов долларов на производство полупроводников в Техасе. Японская Toyota вложила миллиарды долларов в производство электромобилей и аккумуляторов в Северной Каролине. Все пять ведущих мировых производителей полупроводников пообещали построить новые заводы в Соединенных Штатах, вложив в эти проекты 300 миллиардов долларов и создав более 100 тысяч новых рабочих мест в Америке.

Соединенные Штаты в настоящее время являются крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Они также являются крупнейшим вкладчиком прямых иностранных инвестиций, демонстрируя непревзойденную мощь американского частного сектора в деле распространения благоприятных экономических возможностей по всему миру. Эти инвестиции не только приносят выгоду американским рабочим и городам, где они живут. Они также уменьшают зависимость Соединенных Штатов от Китая и других ревизионистов, и делают США намного более подходящим партнером для стран, которые также хотят уменьшить свою зависимость.

Некоторые друзья поначалу беспокоились, что внутренние инвестиции и стимулы администрации Байдена создадут угрозу их экономическим интересам, но со временем они увидели, как американское обновление может обернуться им на пользу. Оно повысило спрос на их товары и услуги и стало катализатором их собственных инвестиций в микросхемы, чистые технологии и более устойчивые цепочки поставок. И это позволило Соединенным Штатам и их друзьям продолжать развитие технологических инноваций и формирование технологических стандартов, которые имеют решающее значение для защиты их общей безопасности, ценностей и благосостояния.

Партнеры по защите мира

Второй основой стратегии администрации Байдена было оживление и переосмысление сети международных отношений Соединенных Штатов, дающее Вашингтону и его партнерам возможность объединить силы для продвижения общего видения мира и активно, но ответственно конкурировать с теми, кто стремится его подорвать.

Активная конкуренция означает использование всех инструментов американской мощи для отстаивания интересов США. Это подразумевает усиление оборонного потенциала США, расширение военных и разведывательных возможностей, санкций и инструментов экспортного контроля, а также механизмов консультаций с союзниками и партнерами, чтобы Америка могла надежно сдерживать агрессию, а при необходимости защищаться от нее. Хотя Вашингтон не стремится к эскалации, он должен готовиться к возрастанию рисков и учиться справляться с ними.

Между тем ответственная конкуренция означает поддержание каналов связи, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт. В свете этого США должны четко показать, что их цель – не смена режимов, и что даже когда стороны конкурируют, они должны находить способы для сосуществования. Это означает поиск путей сотрудничества, когда оно служит национальным интересам. И это означает конкуренцию, но такими способами, которые приносят пользу безопасности и процветанию друзей, а не вред.

Китай – единственная страна, которая имеет намерение и средства для перестройки международной системы. Президент Байден ясно дал понять, что мы будем относиться к Пекину как к "нарастающей угрозе" для Соединенных Штатов и как к самому серьезному долгосрочному стратегическому сопернику. Мы предприняли решительные усилия для защиты самых передовых технологий Соединенных Штатов, для защиты американских рабочих, компаний и рабочих коллективов от несправедливой экономической практики и для противодействия усиливающейся агрессивности Китая за рубежом и репрессиям внутри страны. Мы создали специальные каналы общения с друзьями, чтобы делиться американскими оценками экономических и военных рисков, порождаемых политикой и действиями Пекина. Вместе с тем мы возобновили контакты между военными двух стран и подчеркнули, что серьезные разногласия с Китаем не помешают Соединенным Штатам поддерживать прочные торговые отношения с этой страной. Мы также не позволим трениям в американо-китайских отношениях помешать сотрудничеству по приоритетным вопросам, которые важны для американского народа и остального мира, таким как борьба с изменениями климата, прекращение потока синтетических наркотиков и нераспространение ядерного оружия.

Что касается России, то у нас не было никаких иллюзий относительно реваншистских целей президента Владимира Путина или возможности "перезагрузки". Мы выступали без колебаний и решительно против дестабилизирующей деятельности Москвы, включая ее кибератаки и вмешательство в американские выборы (Россия неоднократно опровергала эти бездоказательные обвинения – прим. ИноСМИ). В то же время мы работали над уменьшением ядерной опасности и риска войны, продлив действие договора СНВ-3 и начав диалог о стратегической стабильности.

Мы вели себя столь же трезво и реалистично в отношениях с Ираном и Северной Кореей. Мы усилили дипломатическое давление и укрепили военную мощь США, чтобы сдержать и обуздать Тегеран и Пхеньян. Односторонний и ошибочный выход администрации Трампа из ядерной сделки с Ираном снял с ядерной программы Тегерана все ограничения, ослабив безопасность Соединенных Штатов и их партнеров. Мы продемонстрировали Ирану, что можно вернуться к соблюдению договора – если он готов пойти на это – при сохранении жесткого режима санкций и нашего обязательства не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия. И мы четко указали на свою готовность вести прямые переговоры с Северной Кореей, но также и на то, что не подчинимся ее военным угрозам или ее предварительным условиям.

Приверженность администрации Байдена активной, но ответственной конкуренции в этом направлении лишила ревизионистов возможности пользоваться отговоркой, что Соединенные Штаты являются препятствием для поддержания международного мира и стабильности. США также завоевали больше доверия со стороны друзей и, соответственно, сумели упрочить свои партнерства.

Мы работали над полной реализацией потенциала этих партнерств четырьмя способами. Во-первых, мы подтвердили свою приверженность нашим ключевым альянсам и партнерствам. Президент Байден заверил союзников по НАТО, что Соединенные Штаты выполнят свое обещание рассматривать нападение на одного как нападение на всех. Он подтвердил нерушимые обязательства США в сфере безопасности перед Японией, Южной Кореей и другими союзниками в Азии. Он также восстановил роль G7 как руководящего комитета передовых демократий мира.

Во-вторых, мы придали альянсам и партнерствам США новые цели. Мы подняли на новый уровень Четырехсторонний диалог по безопасности, как называется партнерство с Австралией, Индией и Японией, и предприняли конкретные шаги для реализации общей концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которая предусматривает очень многое – от безопасности на море до производства безопасных и эффективных вакцин. Мы создали Совет по торговле и технологиям США – ЕС, который стал крупнейшим в мире экономическим партнерством по формированию мировых стандартов для новых технологий и защите самых чувствительных инноваций США и Европы. Мы подняли на новый уровень критически важные двусторонние отношения, такие как стратегическое партнерство США и Индии, и возродили региональное взаимодействие. В его рамках президент Байден проводит саммиты с лидерами из Африки, Латинской Америки, островов Тихого океана и Юго-Восточной Азии.

В-третьих, мы объединяем союзников и партнеров США новыми нитями сотрудничества по регионам и проблемам. Мы создали Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение, которое объединяет 14 стран, представляющих 40 процентов мирового ВВП, для создания более безопасных цепочек поставок, борьбы с коррупцией и перехода на чистую энергетику. Мы создали трехстороннее оборонное партнерство AUKUS, в рамках которого Австралия, Великобритания и США объединились для строительства атомных подводных лодок и углубления своего научного, технологического и промышленного сотрудничества.

В-четвертых, мы создали новые коалиции для решения новых проблем. Мы сплотили различные государства, международные организации, предприятия и группы гражданского общества в целях производства и распределения сотен миллионов доз бесплатных вакцин от COVID-19, прекращения острой фазы пандемии, спасения жизней людей и укрепления мирового потенциала по предотвращению и реагированию на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Мы создали глобальную коалицию для борьбы с таким бедствием как синтетические наркотики и прилагаем общерегиональные усилия по разделению ответственности за беспрецедентные проблемы миграции в Западном полушарии.

Создавая эти и другие коалиции, администрация Байдена всегда в первую очередь обращалась к демократическим странам. Вот почему президент дал старт Саммиту за демократию, объединив демократических лидеров и реформаторов изо всех регионов. Но если цель состоит в решении проблем, с которыми сталкивается американский народ, демократии не могут быть единственными партнерами Соединенных Штатов. Например, проблемы, возникающие в связи с расширением возможностей искусственного интеллекта и соответствующим усилением рисков необходимо решать усилиями целого ряда коалиций, куда входят и недемократические государства, желающие приносить пользу своим гражданам и готовые решать общие проблемы. Вот почему администрация Байдена работала с остальными странами G7 над созданием структур управления искусственным интеллектом, а затем возглавила более 120 стран, включая Китай, в Генеральной Ассамблее ООН, чтобы совместно разработать и принять первую в истории резолюцию ООН об использовании искусственного интеллекта во благо. И именно поэтому администрация создала рамочный механизм для ответственной разработки и использования военного искусственного интеллекта, который нашел поддержку у 50 с лишним стран.

Реагируя на ревизионизм

В то время как эта стратегия укрепляет основы могущества Соединенных Штатов внутри страны и за рубежом, наше государственное управление извлекает выгоду из этой мощи, превращая кризис в возможности. В первый год работы администрации Байдена мы добились значительного прогресса в согласовании с союзниками и партнерами наших подходов к стратегической конкуренции. Дискуссии в столицах союзников привели к ощутимым сдвигам. Например, на переговорах по формированию новой стратегической концепции НАТО я увидел, что союзники впервые сосредоточились на вызовах, которые Китай бросает трансатлантической безопасности и ценностям. В ходе бесед с официальными лицами из стран-союзниц в Восточной Азии я видел, что они пытались решить, как реагировать на силовое поведение Пекина в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Решение Путина стереть Украину с карты мира наряду с решением Китая сначала предоставить России прикрытие, а затем подпитывать ее военные действия, ускорило сближение взглядов азиатских и европейских стран на серьезность угрозы и на коллективные действия, необходимые в связи с этим. До начала вооруженного конфликта мы предприняли ряд шагов с целью подготовки к нему. Мы предупредили мир о надвигающейся угрозе со стороны Москвы, поделились разведданными с союзниками, направили военную помощь на Украину для самообороны и вместе с ЕС, G7 и другими объединениями спланировали незамедлительные и жесткие экономические санкции против России. Мы извлекли тяжелые уроки во время необходимого, но трудного вывода войск США из Афганистана, уроки обо всем, от планирования на случай непредвиденных обстоятельств до координации действий союзников. И мы применили на практике сделанные выводы.

Когда Путин в конечном итоге начал полномасштабные военные действия, НАТО быстро перебросила войска, самолеты и корабли из состава своих сил реагирования, укрепив восточный фланг альянса. ЕС и его государства-члены направили военную, экономическую и гуманитарную помощь на Украину. Соединенные Штаты создали Контактную группу по обороне Украины, количество участников которой выросло до 50 с лишним стран, работающих с украинскими военными в целях удовлетворения их неотложных потребностей. А широкая коалиция стран ввела самые масштабные санкции против России, заморозив более половины ее суверенных активов.

Поскольку это было нападение не только на Украину, но и на принципы суверенитета и территориальной целостности, лежащие в основе Устава ООН, военная операция Путина вызвала страх за пределами Европы. Если бы Путину позволили действовать безнаказанно, вероятные агрессоры по всему миру взяли бы это на заметку, открыв ящик Пандоры и развязав серию конфликтов. Решение Китая помочь России подчеркнуло, насколько тесно связаны судьбы союзников США в Европе и Азии. До этого момента многие в Европе продолжали рассматривать Китай в первую очередь как экономического партнера – пусть даже они все больше опасались чрезмерной зависимости от Пекина. Но когда Пекин сделал свой выбор, все больше и больше европейцев стали видеть в Китае системного соперника.

Чем дольше длилась военная операция Путина, тем больше Россия полагалась на поддержку своих друзей-ревизионистов, помогавших ей продолжать боевые действия. Северная Корея поставляла эшелоны с оружием и боеприпасами, включая миллионы артиллерийских снарядов, баллистические ракеты и пусковые установки, что было прямым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Иран построил в России завод по производству беспилотников и отправил ей сотни баллистических ракет. А китайские компании ускорили поставки станков, микроэлектроники и других товаров двойного назначения, необходимых России для производства оружия, боеприпасов и боевой техники (в Москве неоднократно заявляли, что утверждения о якобы оказываемой России военной поддержке со стороны других стран являются голословными и бездоказательными – прим. ИноСМИ).

Чем больше Россия зависела от их поддержки, тем больше ревизионисты рассчитывали получить взамен – и получили. Путин согласился поделиться передовыми военными технологиями с Северной Кореей, усугубив и без того серьезную угрозу для Японии и Южной Кореи. Он и северокорейский лидер Ким Чен Ын возродили пакт времен холодной войны, взяв на себя обязательство предоставлять военную помощь, если одна из сторон начнет войну. Россия увеличила военную и техническую помощь Ирану и ускорила переговоры о стратегическом партнерстве с этой страной несмотря на то, что Тегеран продолжал вооружать, обучать и финансировать своих марионеток, которые наносили террористические удары по американским военным и их партнерам на Ближнем Востоке и по судам в Красном море. Сотрудничество России и Китая расширилось практически во всех областях, и две страны проводят все более агрессивные и масштабные военные учения, в том числе в Южно-Китайском море и Арктике (сотрудничество России с другими странами, в том числе с КНДР, Ираном и Китаем полностью соответствует международным обязательствам РФ и не направлено против какой-либо третьей стороны – прим. ИноСМИ).

У Китая, России, Ирана и Северной Кореи сложная история и разные интересы, а их партнерским отношениям очень далеко до давно уже сложившейся архитектуры альянсов с участием Соединенных Штатов. Несмотря на громогласные заявления о дружбе и взаимной поддержке отношения этих стран в значительной степени являются сделками, а их сотрудничество влечет за собой компромиссы и риски, которые каждая из сторон со временем может посчитать неприемлемыми. В первую очередь это касается Китая, чье внутреннее экономическое благополучие и положение за рубежом находятся под угрозой из-за глобальной нестабильности, разжигаемой его ревизионистскими партнерами. И все же все четыре ревизионистские державы неизменно привержены всеобъемлющей цели – бросить вызов Соединенным Штатам и международной системе. Эта цель будет и дальше стимулировать их сотрудничество, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты и другие страны выступают против их ревизионизма.

Ответом администрации Байдена на эту нарастающую согласованность усилий стало ускоренное сближение союзников в рамках противодействия данной угрозе. Мы сделали НАТО больше, сильнее и сплоченнее, какой она не была никогда. Альянс принял в свои ряды Финляндию и Швецию, которые издавна придерживались принципов неприсоединения. В начале работы нынешней администрации лишь девять из 30 членов НАТО выполняли свое обязательство тратить два процента ВВП на оборону; в этом году как минимум 23 из 32 союзников достигнут этого показателя.

Мы углубили и модернизировали альянсы США в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепив находящуюся там группировку и боевые возможности вооруженных сил США. Мы подписали новые соглашения о модернизации баз от Японии до Филиппин и в южной части Тихого океана. И мы нашли новые способы еще прочнее сплотить союзников. В 2023 году президент Байден провел в Кемп-Дэвиде первый в истории трехсторонний саммит лидеров с участием Японии и Южной Кореи, на котором три страны договорились наращивать сотрудничество для защиты от атак баллистических ракет и кибератак со стороны Северной Кореи. В этом году он провел первый в истории трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами в Белом доме, на котором три стороны обязались углублять совместные усилия по защите свободы судоходства в Южно-Китайском море.

Великое сближение

Наверное, самый существенный сдвиг, которого мы добились, произошел не внутри регионов, а между ними. Когда Путин начал свою военную операцию, он думал, что сможет использовать зависимость Европы от российского газа, нефти и угля, чтобы посеять раздор и ослабить поддержку Украины. Но он недооценил решимость европейских стран и готовность союзников в Азии помочь им.

Япония выделила Украине помощь на 12 с лишним миллиардов долларов, а в июне стала первой страной за пределами Европы, подписавшей с Киевом двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Австралия предоставила Украине военную помощь более чем на миллиард долларов и стала членом многонациональной коалиции, обучающей украинский личный состав в Соединенном Королевстве. Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность поставок оружия Украине в дополнение к значительной экономической и гуманитарной помощи, которую она уже оказывает. Индо-тихоокеанские партнеры США координируют свои действия с Европой, вводя санкции против России и ограничивая цены на российскую нефть. Тем самым они сокращают объем финансовых средств, которые Путин может потратить на свою военную машину.

Между тем, поддержка Китаем России – и новаторское использование администрацией информационной дипломатии для раскрытия масштабов этой поддержки – еще больше сфокусировали внимание союзников США в Европе на угрозе, исходящей от Пекина. Масштабные экономические потрясения, вызванные военными действиями Путина, сделали вполне реальными катастрофические последствия, которые возникнут в случае кризиса в Тайваньском проливе, через который ежегодно проходит примерно половина коммерческих контейнеровозов мира. Более 90 процентов самых современных в мире полупроводников производится на Тайване.

Когда администрация Байдена приступила к исполнению обязанностей, ключевые европейские партнеры были полны решимости добиться большей независимости от Соединенных Штатов, одновременно углубляя экономические связи с Китаем. Однако с началом вооруженного конфликта на Украине они переориентировали большую часть своей экономической повестки дня на "снижение рисков" со стороны Китая. В 2023 году ЕС принял Закон о критически важных сырьевых материалах, чтобы снизить свою зависимость от Китая в плане ресурсов, необходимых для производства такой продукции как электромобили и ветровые турбины. В 2024 году ЕС запустил новые инициативы для дальнейшего укрепления своей экономической безопасности, включая усовершенствование проверок иностранных и исходящих инвестиций, безопасности исследований и экспортного контроля. Эстония, Латвия и Литва вышли из инвестиционной инициативы Китая "17+1" в Центральной и Восточной Европе. Италия вышла из китайской инициативы "Один пояс, один путь". И все большее число европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, запрещают китайским технологическим компаниям поставлять оборудование для своей критически важной инфраструктуры.

Друзья в Европе и Азии также присоединились к Соединенным Штатам и принимают скоординированные меры против несправедливой торговой практики Китая и избыточных производственных мощностей. В этом году администрация Байдена повысила целевые пошлины на китайскую сталь и алюминий, полупроводники и критически важные минералы – в отличие от общих пошлин, которые увеличивают расходы американских семей. Европейский союз и Канада ввели пошлины на китайские электромобили. Мы извлекли трудные уроки из "китайского шока" первого десятилетия этого века, когда Пекин заполонил рынок субсидируемыми товарами, утопив американскую промышленность, лишив американцев средств к существованию и разорив целые американские общины. Чтобы эта история не повторилась и чтобы конкурировать с создающей перекосы тактикой Китая, мы больше инвестируем в производственный потенциал Соединенных Штатов и их друзей – и выстраиваем более надежную защиту вокруг этих инвестиций.

Что касается новых технологий, то Соединенные Штаты и их союзники в Европе и Азии все чаще работают вместе ради сохранения своих коллективных преимуществ. По нашему настоянию Япония и Нидерланды присоединились к Соединенным Штатам и приняли меры по недопущению Китая к самым передовым полупроводникам и оборудованию для их производства. Действуя через компанию Quantum Development Group, мы объединили усилия девяти ведущих европейских и азиатских союзников для повышения устойчивости цепочек поставок и углубления исследовательских и коммерческих партнерств в технологической сфере. Теперь они получили такие возможности, которые превосходят даже самые мощные суперкомпьютеры.

С того момента, как Россия начала военные действия, кое-кто в Соединенных Штатах начал говорить, что американская поддержка Украины отвлечет ресурсы от решения проблем, создаваемых Китаем. Наши действия доказали обратное: противодействие Москве имело решающее значение для беспрецедентного сближения Азии и Европы, которые все больше считают свою безопасность неделимой. Этот сдвиг является не только следствием судьбоносных решений, принятых Москвой и Пекином. Он также стал результатом судьбоносных решений, принятых союзниками и партнерами США. Они сделали выбор, который Вашингтон им рекомендовал, но ни в коем случае не диктовал, не хотел и не мог диктовать.

Глобальная коалиция в поддержку Украины является самым ярким примером распределения нагрузки, какой я видел за всю свою карьеру. В то время как Соединенные Штаты с момента начала полномасштабной военной операции Путина предоставили Украине 94 миллиарда долларов помощи, европейские, азиатские и другие партнеры оказали ей помощь почти на 148 миллиардов долларов. Еще предстоит провести значительную работу для наращивания потенциала союзников США в Европе и Азии посредством налаживания более тесного взаимодействия, увеличения инвестиций и интеграции промышленной базы. Американский народ рассчитывает, а безопасность США требует, чтобы союзники и партнеры со временем взяли на себя большую часть ответственности за собственную оборону. Но Соединенные Штаты сегодня явно находятся в более прочном положении в обоих важных регионах благодаря оси союзников, которую мы построили. И, коль уж на то пошло, то и друзья Америки тоже.

Региональный ревизионизм

Дестабилизирующие эффекты растущей напористости и сплоченности ревизионистов выходят далеко за рамки Европы и Азии. В Африке Россия развязала руки своим агентам и наемникам для добычи золота и критически важных минералов, распространения дезинформации и оказания помощи тем, кто пытается свергнуть демократически избранные правительства (деятельность российских компаний в странах Африки осуществляется согласно условиям договоров с правительствами заинтересованных государств и на основе принципа невмешательства во внутренние дела – прим. ИноСМИ). Вместо того, чтобы поддерживать дипломатические усилия по прекращению войны в Судане, ставшей самым страшным гуманитарным кризисом в мире, Москва разжигает конфликт, вооружая обе стороны (Россия неоднократно заявляла о необходимости урегулирования внутреннего конфликта в Судане, Москва выступает против внешнего вмешательства в этот конфликт – прим. ИноСМИ). Иран и его доверенные лица воспользовались хаосом, чтобы возродить незаконные маршруты торговли оружием в регионе и усилить беспорядки. Пекин тем временем отводит взгляд от воинственности Москвы в Африке, одновременно содействуя возникновению новой зависимости и обременяя все больше стран непосильным долгом. В Южной Америке Китай, Россия и Иран оказывают военную, экономическую и дипломатическую помощь авторитарному правительству Николаса Мадуро в Венесуэле, укрепляя его убежденность в том, что его режим невосприимчив к давлению.

Ревизионистский союз еще более наглядно проявляет себя на Ближнем Востоке. Когда-то Россия поддерживала усилия Совета Безопасности ООН по сдерживанию ядерных амбиций Ирана; теперь она содействует иранской ядерной программе и дестабилизирующей деятельности Тегерана (Россия строго придерживается обязательств по нераспространению и выступает за полномасштабное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы – прим. ИноСМИ). Если раньше Россия была близким партнером Израиля, то после нападения 7 октября она перешла к укреплению связей с ХАМАС. Администрация Байдена, со своей стороны, неустанно работает с партнерами на Ближнем Востоке и за его пределами, чтобы положить конец конфликту и страданиям в секторе Газа, найти дипломатическое решение, которое позволит израильтянам и ливанцам жить в безопасности по обе стороны границы, предотвратит риск возникновения более масштабной региональной войны и будет содействовать интеграции и нормализации в регионе, в том числе, между Израилем и Саудовской Аравией.

Эти усилия взаимозависимы. Нормализация невозможна и недостижима без прекращения войны в Газе, ограниченного по времени и уверенного продвижения к государственности Палестины, которое отвечает законным стремлениям палестинцев и потребностям Израиля в безопасности. Но если эти усилия увенчаются успехом, нормализация позволит подключить Израиль к региональной архитектуре безопасности, откроет новые экономические возможности по всему региону и изолирует Иран с его марионетками. Признаки такой интеграции были продемонстрированы коалицией стран, включая арабские государства, которые помогли Израилю защитить себя от беспрецедентного прямого удара со стороны Ирана в апреле. Мои визиты в этот регион после 7 октября подтвердили, что существует путь к более прочному миру и интеграции. Но для этого лидеры должны быть готовы принимать трудные решения.

Несмотря на наши неустанные усилия, гуманитарные последствия войны в Газе остаются катастрофическими. Десятки тысяч мирных палестинцев были убиты в ходе конфликта, который они не развязывали и не могут остановить. Практически все население Газы оказалось в числе перемещенных лиц, и подавляющее большинство страдает от недоедания. В Газе остается около 100 заложников, либо уже убитых, либо все еще удерживаемых ХАМАС в нечеловеческих условиях. Все эти страдания придают еще большую неотложность нашим усилиям по прекращению конфликта, предотвращению его повторения и созданию основ для прочного мира и безопасности в регионе.

Сделать более выгодное предложение

Для многих развивающихся стран и стран с формирующимся рынком соперничество великих держав в прошлом означало необходимость выбирать ту или иную сторону в противостоянии, которое казалось далеким от их повседневных тягот и лишений. Многие выражают обеспокоенность тем, что сегодняшнее соперничество ничем не отличается. А кое-кто беспокоится, что повышенное внимание Соединенных Штатов к внутреннему обновлению и стратегическому соперничеству пойдет в ущерб решению вопросов, которые для них наиболее важны. Вашингтон должен продемонстрировать, что все наоборот.

Работа администрации Байдена по финансированию инфраструктуры по всему миру является попыткой сделать именно это. Ни одной стране не нужны инфраструктурные объекты, которые плохо построены и наносят вред окружающей среде, куда завозится рабочая сила, с которой дурно обращаются, и которые способствуют коррупции и обременяют правительство непосильным долгом. Однако слишком часто это единственно возможный вариант. Чтобы предложить лучший выбор, Соединенные Штаты и другие страны G7 в 2022 году инициировали Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям. Эта инициатива в конечном итоге привлечет 600 миллиардов долларов частного капитала для финансирования высококачественных и экологически безопасных проектов, которые расширят возможности жителей в тех местах, где они реализуются. Соединенные Штаты уже координируют инвестиции в железные дороги и порты, чтобы соединить экономические центры Филиппин и резко увеличить инвестиции в эту страну. США осуществляют ряд инфраструктурных инвестиций в полосу развития, которая пересекает Африку, соединяя порт Лобиту в Анголе с Демократической Республикой Конго и Замбией и в конечном итоге свяжет Атлантический и Индийский океаны. Это создаст новые возможности для населения по всему региону, и одновременно позволит наладить поставки важнейших минералов, имеющих решающее значение для перехода к чистой энергетике.

Соединенные Штаты объединяются с партнерами для создания и расширения цифровой инфраструктуры, чтобы странам не пришлось жертвовать своей безопасностью и конфиденциальностью ради получения высокоскоростного и доступного подключения к интернету. Работая с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Тайванем, Вашингтон инвестирует средства в производство кабелей, которые расширят цифровой доступ, обеспечив интернетом 100 тысяч человек на островах Тихого океана. И он возглавил аналогичные усилия в других странах Азии, а также Африки и Южной Америки.

Администрация также стремится сделать международные институты более инклюзивными. Несмотря на несовершенство Организации Объединенных Наций и других подобных органов, ничто не может заменить их легитимность и возможности. Участие в них и их реформирование – один из лучших способов укрепить международный порядок и обезопасить его от попыток разрушения. Вот почему при администрации Байдена Соединенные Штаты вновь стали членом Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека и ЮНЕСКО. Именно поэтому администрация предложила расширить Совет Безопасности ООН, добавив двух постоянных членов из Африки, одного постоянного члена из Латинской Америки и Карибского бассейна и выборное место для малых островных развивающихся стран. И это – в дополнение к постоянным местам, которые мы давно предлагаем для Германии, Индии и Японии. И именно поэтому мы настаивали на том, чтобы G20 включила в свой состав Африканский союз в качестве постоянного члена, что она и сделала в 2023 году. В 2021 году мы поддержали выделение Международным валютным фондом 650 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования для помощи бедным странам, которые страдают от глобальных кризисов в области здравоохранения, климата и от долгов. Мы также настаивали на реформах Всемирного банка, которые позволят правительствам отсрочить выплаты долгов после стихийных бедствий и климатических потрясений, и расширят доступное финансирование для стран со средним уровнем дохода. При президенте Байдене Соединенные Штаты в четыре раза увеличили финансирование развивающихся стран на климатические нужды, чтобы оказать им содействие в достижении климатических целей и помогли 500 с лишним миллионам человек справиться с последствиями изменений климата.

Администрация Байдена раз за разом демонстрирует, что Соединенные Штаты – это страна, на которую другие могут положиться в решении своих самых серьезных проблем. Например, когда конфликт на Украине усугубил глобальный продовольственный кризис, Соединенные Штаты выделили 17,5 миллиарда долларов на борьбу с нехваткой продовольствия и объединили более 100 стран для принятия конкретных мер по решению проблемы и искоренению ее причин. При этом Америка оставалась крупнейшим в мире донором, предоставляющим спасающую жизни гуманитарную помощь по всему миру.

Внутренний фронт

Хотя некоторые американцы выступают за односторонние действия и изоляционизм, на самом деле основы стратегии администрации Байдена пользуются широкой поддержкой. Закон о чипах и науке, а также неоднократные решения о финансирования Украины и Тайваня принимались Конгрессом при двухпартийной поддержке. Демократы и республиканцы в обеих палатах стремятся к укреплению альянсов США. И один опрос за другим показывают, что большинство американцев считают принципиальное и дисциплинированное лидерство США в мире жизненно важным.

Укрепление такого согласия имеет исключительное значение, так как оно убеждает союзников и соперников в том, что хотя правящая партия в Вашингтоне может смениться, основы внешней политики США останутся неизменными. Это придаст союзникам уверенность в том, что Соединенным Штатам можно доверять, и что они останутся на их стороне. А это, в свою очередь, сделает их более надежными союзниками Соединенных Штатов. И это позволит Вашингтону и дальше разговаривать с противниками с позиции силы, поскольку они будут знать, что американская мощь заключается не только в твердых обязательствах правительства США, но и в непоколебимой уверенности американского народа.

Как государственный секретарь я не занимаюсь политиканством; я занимаюсь политикой. А политика – это выбор. С самого первого дня президент Байден и вице-президент Харрис сделали основополагающий выбор, состоящий в том, что в более конкурентном и взрывоопасном мире, в котором мы сегодня живем, Соединенные Штаты не могут действовать в одиночку. Если Америка хочет защитить свою безопасность и создать благоприятные возможности для своего народа, она должна стоять на стороне тех, кто заинтересован в свободном, открытом, безопасном и процветающем мире, и противодействовать тем, кто угрожает этому миру. Выбор, который Соединенные Штаты сделают во второй половине этого решающего десятилетия, определит, станет ли этот момент испытаний временем обновления, или мы перейдем в отступление. Он покажет, смогут ли Вашингтон и его союзники и дальше опережать силы ревизионизма, или они позволят этим силам оказывать определяющее воздействие на двадцать первый век.

Энтони Блинкен – государственный секретарь США.