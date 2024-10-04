infoBRICS: помощь западных стран Киеву в 2025 году находится под вопросом

У западных союзников Киева иссякают средства, поэтому их поставки оружия Украине в новом 2025 году находятся под угрозой, пишет infoBRICS. Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, поэтому даже те десятки миллиардов долларов не особо спасают положение ВСУ. И будет только хуже.

Ахмед Адель

Поставки оружия Киеву западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у ключевых союзников президента Украины Владимира Зеленского, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это далеко от обещаний, данных в первые годы конфликта, когда Запад обещал поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит (чего никогда не произойдет).

Речь идёт о спорном соглашении по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, которые были получены за счет замороженных российских активов. Вашингтон опасается, что Венгрия может заблокировать финансовую помощь Украине, сообщает Bloomberg. Даже если эта сумма будет выделена, ее хватит только на то, чтобы обеспечить киевский режим оружием до середины следующего года.

И это без учета экономической ситуации на Украине, включая прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год в размере 35 миллиардов долларов, из которых около 15 миллиардов долларов остаются непокрытыми, даже после применения субсидий от Международного валютного фонда (МВФ) и Евросоюза.

Надвигающаяся нехватка денег у союзников возникает в "опасный для Украины момент" и может заставить Киев вести переговоры "с позиции слабости", говорят источники Bloomberg.

Киеву трудно убедить своих союзников продолжить выделять десятки миллиардов долларов на закупку оружия, поскольку Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений.

По данным информационного агентства, победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах, вероятно, усилит давление на Зеленского, чтобы тот прекратил военные действия, которые он намерен продолжать, несмотря на отсутствие надежды на победу. Напомним, что в апреле Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила пакет помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов только после полугода из-за кризиса на южной границе США.

Кроме того, Германия — второй по величине "спонсор" Украины после США — сталкивается с конституционными долговыми ограничениями, которые уже начали влиять на поддержку Киева. Франция, Италия и Великобритания, страдающие от экономических проблем, также могут сократить помощь. Британское правительство во главе с Киром Стармером пообещало продолжить оказывать поддержку Киеву, несмотря на дефицит бюджета.

Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров, в то время как украинский Генштаб сообщает, что ситуация на фронте остается сложной из-за превосходства российских войск в живой силе и технике.

По словам Умерова, Украина полностью зависит от поставок западной военной техники. Киев работает с США, Евросоюзом, НАТО, "Группой содействия безопасности Украины" (SAG-U), "Европейским командованием США" (EUCOM) и "десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме".

"На сегодняшний день международная военная помощь является нашим спасением. Мы более чем на 80% зависим от наших партнеров", — сказал он в интервью украинскому изданию.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Ситуация не улучшается, поскольку, как уже говорилось, союзники Украины сталкиваются с собственными экономическими проблемами и политической оппозицией.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что план США и ЕС по финансированию Украины застопорился из-за юридических трудностей, поскольку [политические] системы в Вашингтоне и Европе затрудняют реализацию этой инициативы. Но даже если подобное соглашение будет достигнуто, 50 миллиардов долларов "все равно недостаточно для поддержки нужд Киева в течение еще одного года", и союзникам придется искать дополнительные источники финансирования, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что украинские военные рассчитывают на помощь союзников в виде артиллерийских боеприпасов, ракет и передовых систем противовоздушной обороны. Это побудило президента США Джо Байдена объявить о выделении Киеву еще 8 миллиардов долларов. Он, по всей видимости, будет координировать дополнительную поддержку со стороны членов НАТО до окончания своего президентского срока.

Однако все, что было сделано, — в очередной раз продемонстрировало грандиозный провал авантюры Байдена на Украине, затеянной ради тщетной попытки ослабить Россию. Напротив, Россия расширила границы за счет присоединения новых регионов, диверсифицировала своих экономических партнеров и совершила огромный скачок в дедолларизации мировой финансовой системы, в то время как Украина страдает от экономического и демографического кризисов и целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада.