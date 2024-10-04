«Нет понятия идеального штурма, каждая операция планируется индивидуально»

Как новобранцы учатся навыкам ближнего боя на полигоне в ДНР

Опыт СВО оказывает значительное влияние на боевую подготовку. Сейчас штурмовики-добровольцы отрабатывают ближний бой в замкнутых пространствах окопов и зданий, подход групп к опорникам, зачистку, эвакуацию раненых и многие другие специфические упражнения. «Известия» побывали на одном из полигонов группировки «Центр» и узнали, как новобранцы тренируют жизненно важные навыки под руководством инструкторов с боевым опытом.

«Здесь просто вместо вил оружие»

— До СВО я был обычным слесарем. Обычный крестьянин. Срочную службу не проходил, поэтому сейчас маленько тяжело, но к званиям и ко всему привык. Физический труд меня не пугает. Я жил в деревне, там картошка, дрова, сено, к этому я привычен. Здесь просто вместо вил оружие, — рассказал пулеметчик с позывным Слесарь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В зону боевых действий он прибыл недавно. Видя преступления украинских формирований, как отец троих детей принял решение пойти добровольцем.

По его словам, тренировки проходят каждый день. В один день новобранцы отрабатывают взаимодействий с боевыми машинами пехоты, в другой день уделяют внимание борьбе с беспилотниками. В частности, тренируются вести огонь по дрону с помощью тарелочек для стендовой стрельбы. А также маскироваться и скрытно передвигаться, оставаясь незаметными для БПЛА врага.

«Эти события для меня не чужие»

— Сегодня отрабатываем с боевыми патронами и гранатами штурм окопов. Это даeт понимание, как вести себя в реальном бою, — заходим, и каждый знает свое место и задачу, — объяснил командир отделения с позывным Манси.

Кроме непосредственного слаживания групп тем, у кого нет боевого опыта, важно привыкнуть к звукам стрельбы и взрывов рядом, отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Манси из Ханты-Мансийского автономного округа и с молодости хотел попасть в армию. Сейчас ему 30 лет, он доброволец в зоне СВО. Он говорит, что его малая родина — один из регионов России, куда распределяли большое количество специалистов в советское время из Украинской ССР. Поэтому за событиями на Украине и войной на Донбассе многие жители там следят еще с 2014 года.

— Я с 2014 года слежу за ситуацией. И не просто наслышан, а давно знаю, что здесь происходит. Эти события для меня не чужие. У меня родные по отцовской линии отсюда, прадед отсюда во Вторую мировую в Туркмению эвакуировал завод, — объясняет Манси.

Совмещение «старой» школы и «новой»

СВО как первая война с крупными общевойсковыми действиями и штурмами подготовленных позиций после долгого периода локальных войн и антитеррористических операций привела к тому, что одновременно в ход идут старые тактические приемы, и наработки 1980-х годов прошлого века, и более ранние. При этом на ходу внедряется последний опыт, поскольку картина боев меняется постоянно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Совмещение «старого» и «нового». Так, из старой школы мы берем опыт перемещения на бронетехнике, движение по траншее. Но в любом случае всегда необходимы «довороты» в тактическом плане, так как сейчас появились FVP-дроны. И нет понятия идеального штурма. Я считаю, что важно действовать стремительно, слаженно и внимательно, — рассказывает боец с позывным Потап.

Каждая траншея, каждый населенный пункт имеет свои отличия, и поэтому каждая штурмовая операция планируется индивидуально, без определенного шаблона, утончил он.

Внимание и индивидуальный подход

Добровольцы приходят с разным уровнем опыта и подготовки. Поэтому даже при условии общих занятий, нужно внимание и индивидуальный подход к каждому.

— Кто справляется получше, мы ему даем чуть-чуть больше заданий для отработки разных навыков. А после успешного прохождения боевой подготовки можем и специальность ему изменить. Допустим, обычного стрелка сделать стрелком-санитаром или саниструктором, — подчеркнул Потап.

В сегодняшних условиях, когда эвакуация штурмовиков в случае ранения предельно затруднена и часто происходит только с наступлением темноты, должности, связанные с оказанием первой помощи, очень важны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Уже на этапе формирования штурмовых групп бойцы после индивидуальной подготовки распределяется так, чтобы получился равный уровень. Сам Потап имеет не только военное образование и опыт службы, но и практические знания, так как уже участвовал в захвате укрепленных опорных пунктов.

— Новосибирское высшее военное командное училище, факультет применения подразделений войсковой разведки. Лучшее училище в России! В зоне СВО я нахожусь уже примерно год и три месяца, боевого опыта хватило еще начиная со сватовско-кременного направления. В дальнейшем, когда только переместились сюда (на авдеевское направление. — «Известия»), получил орден Мужества за взятие опорного пункта, — поделился боец.

НАТО учится на штурмах наших бойцов

На построенных для занятий окопах наблюдаем, как, спешившись с боевой машины, группа заходит на позиции и начинает зачистку. БМП продолжает вести огонь из пушки, работая по своим целям, а на пути штурмовиков «хлопают» взрывпакеты.

После успешной зачистки начинается эвакуация условно раненого с оказанием ему помощи и погрузкой на броню или багги. Бойцам необходимо уметь работать со всеми видами транспорта, в зависимости от обстановки важнее может оказаться либо защита пушки БМП, либо скорость движения багги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Стоит отметить, что к опыту боев малыми группами на оборудованных опорных пунктах с окопами и блиндажами присматриваются и в НАТО. Почти на всех проходящих в последний год учениях в Европе и США можно увидеть отработку сценариев штурма лесополос и окопов, как по старым наставлениям, так и с учетом опыта СВО. Кроме того, бой в траншеях стал частью программы обучения резервистов в армии Великобритании.

Дмитрий Астрахань