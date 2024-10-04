Генсек НАТО пообещал Блинкену улучшить распределение расходов и поддержку Киеву

Стороны договорились о необходимости поддерживать альянс сильным и боеспособным, отметил Марк Рютте

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал свой первый официальный телефонный звонок в этой должности госсекретарю США Энтони Блинкену, пообещав ему поддерживать Украину и "улучшать распределение" военных расходов стран альянса. Об этом новый глава Североатлантического альянса сообщил в X (ранее Twitter).

"Сделал свой первый телефонный звонок [в должности генсека НАТО] госсекретарю США Энтони Блинкену. Мы договорились о необходимости поддерживать альянс сильным и боеспособным, улучшать распределение финансового бремени, поддерживать мощную помощь Украине и углублять наши связи с партнерами", - написал он.

США с начала 2000-х годов пытались добиться от европейских стран НАТО увеличения расходов на оборону и закупок больших объемов новой военной техники, преимущественно американского производства, что в альянсе и понимается под термином "распределения бремени военных расходов" (burden sharing). Однако лишь в 2014 году после "евромайдана" на Украине и серьезного обострения отношений с Россией цель довести оборонные расходы до 2% ВВП для всех стран западного блока в течение десяти лет была сделана обязательной, решением саммита организации.

НАТО не смогла выполнить эту задачу. По словам занимавшего пост генсека НАТО в 2014-2024 годах Йенса Столтенберга, который и должен был выполнить эту задачу, в октябре 2024 года лишь 23 из 32 стран альянса довели свои оборонные расходы до 2% ВВП. Впрочем, его сменщик Рютте в день вступления в должность 1 октября заявил в Брюсселе, что странам блока предстоит новое увеличение военных расходов.