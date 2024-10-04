Войти
ТАСС

Генсек НАТО пообещал Блинкену улучшить распределение расходов и поддержку Киеву

269
0
0
Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: molva33.ru

Стороны договорились о необходимости поддерживать альянс сильным и боеспособным, отметил Марк Рютте

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал свой первый официальный телефонный звонок в этой должности госсекретарю США Энтони Блинкену, пообещав ему поддерживать Украину и "улучшать распределение" военных расходов стран альянса. Об этом новый глава Североатлантического альянса сообщил в X (ранее Twitter).

"Сделал свой первый телефонный звонок [в должности генсека НАТО] госсекретарю США Энтони Блинкену. Мы договорились о необходимости поддерживать альянс сильным и боеспособным, улучшать распределение финансового бремени, поддерживать мощную помощь Украине и углублять наши связи с партнерами", - написал он.

США с начала 2000-х годов пытались добиться от европейских стран НАТО увеличения расходов на оборону и закупок больших объемов новой военной техники, преимущественно американского производства, что в альянсе и понимается под термином "распределения бремени военных расходов" (burden sharing). Однако лишь в 2014 году после "евромайдана" на Украине и серьезного обострения отношений с Россией цель довести оборонные расходы до 2% ВВП для всех стран западного блока в течение десяти лет была сделана обязательной, решением саммита организации.

НАТО не смогла выполнить эту задачу. По словам занимавшего пост генсека НАТО в 2014-2024 годах Йенса Столтенберга, который и должен был выполнить эту задачу, в октябре 2024 года лишь 23 из 32 стран альянса довели свои оборонные расходы до 2% ВВП. Впрочем, его сменщик Рютте в день вступления в должность 1 октября заявил в Брюсселе, что странам блока предстоит новое увеличение военных расходов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:25
  • 1
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 04.10 11:20
  • 5088
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.10 11:00
  • 1
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 04.10 10:51
  • 1
Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
  • 04.10 10:22
  • 1
О роли проекта 22350М
  • 04.10 05:06
  • 619
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.10 01:34
  • 1
Концерн «Калашников» сообщает о наращивании производства авиационных пушек ГШ-301 для СВО
  • 04.10 01:23
  • 1
Аэродромы России получат второе рождение
  • 04.10 01:12
  • 3
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 18:14
  • 1
«Нельзя допустить сближение РФ с Китаем»: Экс-глава ЦРУ высказался за возврат российской экономики под влияние Запада
  • 03.10 17:07
  • 125
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 03.10 11:22
  • 0
Польские «мундиры» не спят, а служба идет
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга