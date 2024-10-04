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ТАСС

Эстония рассматривает возможность отправки военных на запад Украины

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Военнослужащие ВС Эстонии
Военнослужащие ВС Эстонии.
Источник изображения: topwar.ru

Конкретное решение еще не принято, отметил министр обороны республики Ханно Певкур

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии рассматривают возможность отправки военнослужащих на запад Украины, предполагается, что они будут выполнять небоевые задачи. Об этом сообщил в комментарии для радиостанции Polskie Radio министр обороны балтийской республики Ханно Певкур, находящийся в Варшаве на конференции Warsaw Security Forum.

"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, нам необходимо гарантировать безопасность наших инструкторов", - отметил глава эстонского оборонного ведомства. Направление подразделения в размерах бригады с военной техникой стало бы, по его мнению, "очень крупной целью для россиян".

Как утверждает Певкур, решения о направлении военных на Украину должны приниматься консенсусом государств НАТО. "Необходимо учитывать все детали: меры по защите контингента, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - подытожил политик.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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