Булавин отметил успехи предприятий Пензенской области в выполнении гособоронзаказа

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе действуют 78 предприятий ОПК

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Пензенские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин по итогам рабочей поездки в Пензенскую область.

"Сегодня в Пензе мы провели заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, рассмотрели очень важный, своевременный и актуальный вопрос о выполнении гособоронзаказа для нужд Вооруженных сил РФ на примере предприятий ОПК Пензенской области. <...> Я должен сказать, что все те предприятия Пензенской области, которые включены в реестр предприятий ОПК, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа, поэтому Министерство обороны получает необходимое количество вооружения, специальной военной техники, боеприпасов в установленные сроки, необходимого качества и в достаточном количестве", - отметил он.

В ходе рабочей поездки сенаторы посетили производственное объединение "Старт" в городе Заречный - одно из ведущих предприятий атомной отрасли России, а также Пензенский артиллерийский инженерный институт, где познакомились с научными разработками и условиями подготовки специалистов.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе действуют 78 предприятий ОПК, на них работают более 30 тыс. человек - это почти половина от числа всех занятых в обрабатывающей промышленности. В том числе благодаря предприятиям ОПК в Пензенской области наблюдается рост промышленного производства. По итогам семи месяцев индекс промпроизводства увеличился на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объем отгруженной продукции увеличился на 27,8%, до почти 289 млрд рублей.