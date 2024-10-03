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ТАСС

Во Франции назвали вступление в ЕС и НАТО одним из критериев "победы" Украины

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Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

Речь идет о том, чтобы Киев свободно выбрал свою демократическую, политическую, геополитическую ориентацию, отметил министр-делегат по делам Европы при МИД республики Бенжамен Аддад

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Одним из критериев "победы" Киева в военном конфликте с Россией во Франции считают обеспечение возможности вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, выступая на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum.

"Определение победы - это не только территориальная целостность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как обеспечить вступление Украины в ЕС, если она потеряет свои территории в ходе конфликта или вообще прекратит существование по его итогам. "Речь идет о том, чтобы Украина свободно выбрала свою демократическую, политическую, геополитическую ориентацию. Так что да, вступление в ЕС и НАТО, очень сильные гарантии безопасности являются частью этого, частью того, что мы имеем в виду под победой", - добавил Аддад.

В первую же очередь министр-делегат считает необходимым продолжать оказывать Киеву военную поддержку для обеспечения победы в конфликте. Говоря о вступлении Украины в ЕС, Аддад заметил, что, как и в случае с Грузией и Молдавией, а также странами Западных Балкан, "это будет длительный процесс". По его словам, очередное расширение Евросоюза станет "лучшим способом защиты стабильности и [его] ценностей".

Ранее в интервью германской газете Berliner Zeitung Аддад заявил, что французские власти все еще не исключают возможность отправки военнослужащих на Украину для обучения украинских солдат. Он отметил, что эту тему необходимо обсуждать с союзниками, одновременно выразив мнение, что за последние 2,5 года "для Украины было проведено слишком много красных линий". Комментируя перспективу переговоров об урегулировании конфликта, Аддад заявил, что "украинцы сами должны опередить время и принять решение" об их начале. Он также выступил за вступление Украины в Евросоюз, но подчеркнул, что это подразумевает соблюдение определенных правил, касающихся борьбы с коррупцией, верховенства закона и рыночных реформ в стране. 

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