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ТАСС

Госдеп рассказал об обсуждении поставок ракет ATACMS Украине

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Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что также обсуждается решение по ударам вглубь РФ

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская администрация не может объявить ничего нового по поводу поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS и решения по ударам вглубь территории России, но эти вопросы сейчас активно обсуждаются. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"На этот счет у меня для вас сейчас ничего нет. Вы знаете, что это тема активного обсуждения", - сказал замглавы американского внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о том, принято ли решение об ударах вглубь России при помощи ракет ATACMS. Кэмпбелл выступал на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (эта организация признана в России иноагентом и включена в перечень нежелательных НПО).

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться напрямую в украинский конфликт или нет. Путин предупредил, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для России. 

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