Войти
ТАСС

В Госдепе признали, что были поражены темпами наращивания работы ВС и ОПК РФ

255
0
0
© Вадим Савицкий/ ТАСС
© Вадим Савицкий/ ТАСС.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ ТАСС

Уровень милитаризации России вызывает "реальную тревогу", отметил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов была поражена темпами наращивания работы Вооруженных сил (ВС) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в последние два года. С таким признанием выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас: уровень милитаризации России, ее способность восполнять [потери] своих танков, ракет, беспилотников <...> вызывают реальную тревогу. Мы проинформировали наших европейских коллег о наших опасениях, которые они разделяют", - сказал он, выступая на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО).

Дипломат также отметил тесные российско-китайские отношения.

Москва неоднократно опровергала утверждения Запада о том, что Пекин, Пхеньян и Тегеран оказывают ей военную помощь в СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
ОПК АО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)