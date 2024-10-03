В Госдепе признали, что были поражены темпами наращивания работы ВС и ОПК РФ

Уровень милитаризации России вызывает "реальную тревогу", отметил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов была поражена темпами наращивания работы Вооруженных сил (ВС) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в последние два года. С таким признанием выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас: уровень милитаризации России, ее способность восполнять [потери] своих танков, ракет, беспилотников <...> вызывают реальную тревогу. Мы проинформировали наших европейских коллег о наших опасениях, которые они разделяют", - сказал он, выступая на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО).

Дипломат также отметил тесные российско-китайские отношения.

Москва неоднократно опровергала утверждения Запада о том, что Пекин, Пхеньян и Тегеран оказывают ей военную помощь в СВО.