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Техкульт

Британия тестирует ИИ-детектива в раскрытии реальных преступлений

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ИИ

Полицейский департамент Великобритании запустил тестирование интеллектуальной системы Soze, способной помогать в раскрытии преступлений. Главным достоинством ИИ-платформы является высокая скорость сканирования материалов по делу, что позволяет сократить недели и месяцы работы команды следователей всего до нескольких часов. Однако эксперты ставят под сомнение точность работы и озабочены большой вероятностью ошибок.

Впрочем, внедрение Soze на части территорий Юго-Западной Англии оказалось успешным и многообещающим. ИИ-детектив провел сканирование электронной почты, аккаунтов в социальных сетях, видео- и фотоматериалов по 27 сложным делам в течение 30 часов. Людям бы для этого понадобилось не менее 81 года. Это делает платформу идеальным решением для использования в условиях нехватки кадров и различных бюджетных граничений. Гэвин Стивенс, председатель Национального совета начальников полиции Британии, находит систему крайне полезной и видит ее огромный потенциал в расследовании дел с большим количеством материалов, требующих изучения. Внедрение ИИ в правоохранительной системе Британии идет своим чередом. Так, уже создана база данных ножей и холодного оружия, использованного преступниками. Эта и другие интеллектуальные системы вызывают не только оптимизм, но и настороженность. Цена ошибок и ложных срабатываний слишком высока – от решений, принятых ИИ, будут зависеть судьбы реальных людей. Использование искусственного интеллекта в полиции должно быть выверенным и обоснованным.

Александр Козырев

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Страны
Великобритания
Проекты
AI
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