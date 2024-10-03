"Либо умираешь, либо отступаешь". ВСУ признали потерю Угледара

"Страна.ua": ВСУ вышли из Угледара из-за угрозы окружения города

ВСУ официально признали потерю Угледара. Российская армия смогла окружить город, поэтому противнику пришлось его покинуть. Украинская армия понесла большие потери, а под контролем Москвы оказался крупный транспортный узел, который поможет существенно облегчить логистику в ДНР. Украинские военнослужащие оказались недовольны действием своего командования. Солдаты считают, что город нужно было сдать раньше.

ВСУ покинули Угледар. Украина официально потеряла город, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на оперкомандование «Хортица».

По данным издания, действия российских военнослужащих "истощили оборону" ВСУ, после чего возникла угроза оцепления города. Тогда украинская сторона решила вывести личный состав и боевую технику из Угледара, чтобы сохранить их и занять новые позиции.

"Страна.ua" пишет, что штурм Угледара начался еще два года назад. Город построен на возвышенности, а вокруг степь, поэтому его удобно атаковать с помощью дронов и артиллерии. При этом там почти нет частного сектора и много высоток, из-за чего его легче оборонять. В 2024 году российские военные за несколько месяцев подошли к городу с северо-востока и взяли под контроль важные узлы обороны - шахты «Южнодонбасская-1» и «Южнодонбасская-3».

"Ситуация начала меняться не в пользу ВСУ после того, как россияне продавили оборону северо-восточнее Угледара - в районе Новомихайловки и затем Константиновки. Позже пало Водяное, а к западу от Угледара - Пречистовка. В итоге фланги были продавлены, и город пал - гарнизон начали выводить, опасаясь окружения", - говорится в сообщении.

За неделю до вывода войск город оказался почти полностью в окружении - осталась лишь дорога на Богоявленку. Однако командование ВСУ не спешило выводить войска. По данным "Страна.ua", некоторые украинские военные считают, что руководство слишком поздно дало приказ к отступлению, из-за чего армия Украины понесла большие потери.

Российским военным удалось взять под контроль Угледар, при этом на Покровском направлении армия также продвигается успешно. "Страна.ua" пишет, что это может вынудить "украинские войска отступить на десятки километров на запад к границе Днепропетровской и Запорожской областей". Угледар был одним из сильнейших укрепрайонов, теперь ВСУ придется создать новый фронт обороны.

Самоубийственные попытки

До начала военных действий в Угледаре проживали около 14 тысяч человек. За несколько лет они эвакуировались, остались только 107 мирных жителей. В городе также находились украинские военные, которые могли покинуть Угледар через единственную дорогу. Бойцы оказались недовольны таким поворотом событий, так как путь для эвакуации был опасным.

Один из украинских пулеметчиков в беседе с «Би-би-си» заявил, что военнослужащие должны были экстренно уходить из города пешком, потому что других способов уже не было.

По данным «Би-би-си», когда российские войска вошли в город, украинские военные стали отступать, не дожидаясь приказа начальства. По словам пулеметчика, некоторые подразделения остались без связи и были дезориентированы. Военнослужащие оперативно и самостоятельно принимали решение - чаще всего отступать.

«Либо ты умираешь, либо отступаешь», - сказал изданию один из украинских военных.

Украинские войска отступали по ночам, люди шли пешком по обозначенным тропам через минные поля. Военнослужащие утверждают, что их коллеги были злы на начальство, так как командиры не отдали приказ об отступлении раньше. По их словам, было очевидно, что ВСУ не смогут удержать город.

«Может быть, это страх перед военным руководством, а может быть, это был приказ сверху [удерживать позиции] ценой своей крови до самого конца», - считает украинский пулеметчик.

Украинский военный с позывным Алекс в своем Telegram-канале также раскритиковал командование за поздний вывод ВСУ из Угледара.

"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах".

Зачем нужен Угледар?

Угледар - город-крепость - раньше был частью подконтрольной ВСУ территории ДНР. Неподалеку от города находится стратегически важное пересечение дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска, оно необходимо для снабжения войск.

"Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас - россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики на юге Украины", - пишет "Страна.ua", имея в виду крупную железнодорожную магистраль неподалеку от города. Теперь российская армия может упростить логистику с ее помощью: дорога поможет наладить сообщение между Мариуполем и Донецком.

Bloomberg пишет, что, хотя Угледар и относительно небольшой населенный пункт, его падение может усилить давление на украинского президента Владимира Зеленского. Недавно он попытался представить американским коллегам "план победы", реализуемый через оказание давления на российского лидера Владимира Путина для заключения мира. Однако официальные лица США его "встретили вяло". При этом кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает быстро положить конец конфликту в случае своего избрания.

The Washington Post пишет, что российские военные в августе и сентябре начали продвижение "невиданными с 2022 года темпами". Они смогли взять под контроль 511 квадратных километров, причем большая часть территории расположена от Артемовска (украинское название Бахмут) до Угледара.

Алена Фомина