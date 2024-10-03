Путин заявил, что БПЛА сейчас могут решать задачи боевой авиации

Президент отметил, что скорость беспилотников РФ достигает уже 300-500-700 км/ час

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Современные беспилотные летательные аппараты могут выполнять такие задачи, с которыми ранее справлялась только армейская, боевая авиация, отметил президент РФ Владимир Путин в индустриальном парке "Руднево" в беседе со студентами колледжей, специализирующихся на сборке и управлении беспилотниками.

Президент в "Руднево" посетил инновационную площадку профподготовки московских колледжей, в том числе участок финальной сборки БПЛА. Студенты колледжей рассказали главе государства о своих разработках и навыках, которые они получают в "Руднево".

"Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий. <...> Они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия", - сказал Путин. Он подчеркнул, что скорость беспилотников, производимых российским ОПК, достигает уже 300-500-700 км/час. "И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация", - подчеркнул президент.

Он также указал на возможность современных беспилотников "противодействовать большим летательным аппаратам". "Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно", - сказал президент. Он поблагодарил студентов за то, что они осваивают, в том числе технологии БПЛА, которые позволят сохранить жизни участникам СВО.