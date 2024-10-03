Большая война на Ближнем Востоке больше всех пугает Тель-Авив и Вашингтон

Очередное резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке на Западе сегодня трактуется как "преддверие Третьей Мировой войны". Массированный ракетный удар Ирана по израильским военным объектам, сорвавший начало наземной операции Израиля в Ливане, действительно стал новым витком эскалации в регионе. Однако многие эксперты сомневаются в том, что мир оказался на пороге глобального конфликта: за спиной у обоих противников стоят государства, не заинтересованные в таком исходе.

"Американская политика на Ближнем Востоке подорвана, и главную выгоду от эскалации в регионе может извлечь не кто иной, как Дональд Трамп, — прогнозирует британская Financial Times. — Весь последний год администрация Байдена пыталась предотвратить региональную войну на Ближнем Востоке, опасаясь, что она потребует непосредственного участия США или посеет хаос в мировой экономике. Сейчас эта политика крайне близка к провалу. Уже второй раз за год Иран выпустил ракеты по Израилю, а США помогли Тель-Авиву их сбить".

В угрозе, которую провал ближневосточной политики США несет действующей администрации и кандидату от демократов Камале Харрис, видится шанс на сдерживание. Предвыборная борьба в Соединенных Штатах до сих пор оказывает заметное влияние на международные события, особенно на Ближнем Востоке. Риск перестать диктовать "правильную" политику Тель-Авиву, из-за чего тот может сорваться и развязать войну, способен сподвигнуть Вашингтон на невероятные усилия по умиротворению Израиля.

Насколько в этом заинтересован остальной мир? Очень! За год, прошедший с момента атаки ХАМАСа на Израиль, ближневосточный театр военных действий привлекает колоссальное внимание. Не меньшее, чем конфликт на Украине. Но если в последнем явственно обозначился победитель, в противостоянии Израиля и палестинских организаций сопротивления, поддерживаемых Ираном, ничего подобного не наблюдается. И эта неопределенность дает наблюдателям шанс нагнетать обстановку, пророчествуя начало мировой войны.

Заинтересован ли в ней Израиль? Нет. Небольшой по площади (не более 22 000 кв. км), с не самым большим для региона населением (меньше 10 млн человек) и разогнанной до предела экономикой, он не выдержит большого противостояния. Изменить положение может только прямое вмешательство США: не на уровне поставок оружия, боеприпасов и технологий, а в виде отправки воинского контингента с тяжелым вооружением. Но это вынудит арабский мир, прежде всего Иран, начать полномасштабные боевые действия, а Вашингтон этого не хочет.

То, чем обе стороны занимаются сейчас — не более чем попытки вынудить друг друга к более активным действиям и на этом основании первым обвинить противника в агрессии. При этом участники конфликта изо всех сил стараются преувеличить свои достижения и преуменьшить успехи врага. Точных сведений о потерях и уроне не представляют ни одни, ни другие. Но независимые источники склонны считать, что на сей раз иранский удар причинил Израилю куда более ощутимые неприятности, чем раньше.

"По данным многочисленных источников, мощные удары иранских баллистических ракет по израильским целям 1 октября причинили серьезный ущерб военной инфраструктуре страны, — отмечает американский Military Watch Magazine, — причем атаки в рамках операции "Правдивое обещание — 2" были начаты в ответ на израильский удар по Тегерану 31 июля. Масштабы ущерба спровоцировали вопросы о том, сможет ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, начавшееся менее чем за два дня до иранских атак".

По данным MWM, под ударом оказались ключевые авиабазы — в частности, Хацерим, где базируются израильские F-15, а также Неватим, где размещены все израильские истребители-невидимки F-35. "Иранские источники сообщили, что последний объект был “полностью разрушен”, а ряд F-35 уничтожены, — подчеркивает издание. — С тех пор появились сообщения о том, что ракетные удары также были нацелены на сосредоточения войск, в том числе внушительную концентрацию танков и бронетехники, что может еще серьезнее осложнить Израилю будущие наступления".

Если все действительно так, то можно утверждать, что Иран, как ни удивительно это звучит, сделал все для предотвращения эскалации конфликта. Начни Израиль наземную операцию в южном Ливане — и риск начала большой войны был бы куда выше. Теперь же, весьма вероятно, все обойдется взаимными ударами ракетами и беспилотниками, после чего положение вернется к статус-кво весны нынешнего года.

"Ястребы" и в Тель-Авиве, и в Тегеране, конечно же, заинтересованы в эскалации конфликта, поскольку надеются на победу. Хотя именно на нее ни одна сторона в нынешних условиях не может рассчитывать. Без поддержки извне Израиль и Иран быстро истощат военные и человеческие ресурсы. После чего у них, следуя логике алармистов, у них останется только один вариант — ядерный удар.

Вероятность подобного развития событий очень невелика. Нужно помнить, что ни одна из двух стран официально не входит в "ядерный клуб". При этом военные эксперты убеждены: на самом деле оба государства давно обладают оружием массового уничтожения. Так почему же до сих пор ни Иран, ни Израиль ни разу не пригрозили противнику ядерной дубинкой? Ответ очевиден: даже в тактическом варианте она нанесет колоссальный ущерб и ударенному, и ударившему. Охваченная конфликтом площадь достаточно невелика, чтобы любой ядерный удар накрыл ее чуть ли не целиком.

Поэтому Израиль, на словах грозя обидчикам невиданными карами, вынужден действовать их же методами: наносить точечные удары и прибегать к порицаемой им террористической тактике. Ничем иным, как терактом, историю с массовым подрывом пейджеров не назвать, и даже поддерживающий израильтян Запад вынужден был это признать. Зачем такие сложные и провальные с медийной точки зрения операции стране, которая могла бы пугать соседей ядерным оружием? Ответ на вопрос может быть только один: чтобы не применить его самой и не вынудить к тому же противника.

С этой точки зрения обстановка на Ближнем Востоке куда менее опасна, чем конфликт на Украине. Ни для кого не секрет, что ближневосточные противники вынуждены действовать с оглядкой на Вашингтон, Москву и Пекин — в зависимости от того, чья поддержка для них наиболее важна. В украинское противостояние Россия, США и НАТО вовлечены напрямую, пусть даже Запад и придает своему участию форму прокси-войны. Недаром российский президент вынужден был предупредить, что действия западных держав заставили нашу страну пересмотреть ядерную доктрину в сторону снижения порога реагирования.

Все западные политики, принимающие решения по украинскому конфликту, это предупреждение услышали. И, судя по всему, вняли. После чего принялись наперебой уговаривать Киев признать неизбежное поражение и согласиться с "формулой Путина" как основой мирных переговоров. В том числе и потому, что двойной нагрузки в виде поддержки Украины и Израиля ни американский, ни европейский бюджеты не выдержат. Значит, нужно ограничиться чем-то одним.

Лучше всего — обойтись на обоих фронтах уговорами и угрозами, лишь бы заставить Нетаньяху и Зеленского отказаться от эскалации. Больше всего проблем она несет, в конечном счете, коллективному Западу, запутавшемуся в сплетенных им же сетях региональных конфликтов. И ему ну совсем не хочется доводить их до серьезного столкновения с переживающим экономический и военный взлет глобальным Югом.

Антон Трофимов