В ВСУ жалуются на "колоссальный дефицит" разведывательных БПЛА

Поступивший на военную службу экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко указал на большие потери среди украинских солдат

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. ВСУ столкнулись с ощутимым дефицитом разведывательных дронов, заявил поступивший на военную службу экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко. Он также указал на большие потери среди украинских солдат в связи с использованием ими некачественных материалов при модификации боеприпасов.

"У нас колоссальный дефицит разведывательных дронов. Я вам скажу, что далее эти дроны будут еще больше расходоваться из-за того, что противник будет дорабатывать системы противодействия <…>. Потери наши вырастут", - сказал он в эфире телеканала "Киев-24". Луценко также отметил общую нехватку всех типов дронов. По его словам, в рядах ВСУ существуют "формально созданные подразделения", которые не получают беспилотники своевременно.

Он также затронул тему боеприпасов, которую назвал "достаточно больной", поскольку поставка компонентов для них не отрегулирована с технической и юридической точки зрения. "Большое количество людей гибнет, калечатся из-за того, что модифицируют боеприпасы, используя откровенно некачественную, несертифицированную продукцию", - добавил он, подчеркнув, что зачастую указанная продукция поступает в украинскую армию как официальная.

Накануне премьер-министр Украины на фоне частых сообщений о нехватке боеприпасов в ВСУ выступил с утверждением, что к концу 2024 года в стране произведут 1,5 млн дронов. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах произвести в 2024 году 1 млн беспилотников. Однако руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что речь идет лишь о самых простых аппаратах. Она также подчеркивала, что ВСУ придется отступать, если власти не найдут способ наладить в стране сборку ударных БПЛА, чтобы противостоять российским ударным дронам, производство которых активно развивается.

В Воздушных силах ВСУ ранее признавали, что российские разведывательные беспилотники стали существенной проблемой для украинской армии. При этом в украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются сообщения военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, о нехватке дронов у профильных подразделений ВСУ, что не позволяет им выполнять свои задачи.