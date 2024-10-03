Бельгия может передать Украине три гаубицы Caesar

Общая сумма возможной поставки составит €12 млн

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства на сумму в €12 млн, сообщили в Министерстве обороны королевства национальному информационному агентству Belga.

"Совет министров скоро рассмотрит возможность покупки и передачи Украине трех гаубиц Caesar на сумму €12 млн", - отметило агентство.

Belga напомнила, что эта закупка будет осуществлена в рамках инициативы Франции, совместно с другими европейскими странами поставить на Украину 72 гаубицы, которая была впервые объявлена 18 января.

Министерство обороны не уточнило, когда эти три орудия могут быть переданы Киеву.

Помимо этого, Бельгия намерена закупить для собственной армии 28 таких гаубиц, рассчитывая начать их получать в 2027 году.