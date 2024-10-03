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Известия.ru

Концерн «Калашников» улучшил защиту от средств РЭБ беспилотнику СКАТ 350М

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дрон СКАТ 350М модернизировали на основе опыта его применения в специальной военной операции (СВО) и усилили его защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 2 октября сообщили в концерне «Калашников».

«Мы внедрили уникальное техническое решение, позволяющее переключать канал прямо в момент полета. Мы можем уйти на другой канал или уменьшить мощность текущего, чтобы ускользнуть от средств РЭБ противника», — рассказал директор дивизиона беспилотников концерна «Калашников» Александр Лихачев, его слова приводятся в Telegram-канале компании.

Наземное приемо-передающее устройство (НППУ) имеет 32 канала, в то время как у других моделей их 12. Лихачев отметил, что у устройства есть дополнительные антенны типа «волновой канал», которые создают возможность программного переключения между широко- и узконаправленными антеннами. Кроме того, линию связи между НППУ и наземной станцией управления удлинили до 500 м, и это повышает безопасность боевой работы расчетов СКАТ 350М.

Разработчики дрона получают отзывы тех, кто использует СКАТ 350М, и улучшают характеристики беспилотника, исходя из этих требований.

Ранее, 10 августа, в концерне «Калашников» сообщили о поступлении в Вооруженные силы (ВС) России новейших гранатомета ГП-46 и ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20. Российские военные просили создать легкий пулемет, который при этом не потеряет силы. РПЛ-20 имеет вес 5,5 кг, у него два съемных ствола длиной 590 и 415 мм.

Подствольный гранатомет ГП-46 может быть установлен на любой вариант АК начиная с модели 1974 года, но с помощью особого модуля это оружие можно использовать и отдельно.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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