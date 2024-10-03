Глава МИД Венгрии: ЕС обсуждает возможность отправки военных инструкторов на Украину

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В Европейском союзе рассматривают возможность направления на Украину своих военных инструкторов и советников для обучения и консультаций украинских военных, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам политика, в ноябре завершается программа ЕС по подготовке военнослужащих ВСУ в странах Евросоюза, которая была рассчитана на два года, и теперь ЕС собирается не только продлить её ещё на два года, но и изменить формат, в частности, отправив на Украину европейских инструкторов.

Сийярто отметил, что Будапешт считает подобные меры шагом к ещё большей эскалации конфликта и давать согласие на это не будет. Напомним, что в ЕС решения принимаются единодушно. Кроме того, Венгрия с июля этого года председательствует в Совете ЕС.

На это предложение мы говорим «нет», мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение и попросили их его переработать

- сказал глава венгерского МИД.

Сийярто также добавил, что на территории его страны украинские военнослужащие обучение не проходили и проходить не будут, если ЕС продлит программу обучения.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предпринимал усилия в направлении мирного урегулирования украинского конфликта, для чего он посетил Украину, Россию, Китая и США.