В Пентагоне cчитают, что российский ОПК остается на высоком уровне

Помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что войска России "учатся и адаптируются" к развитию ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) остается на высоком уровне и демонстрирует высокие темпы производства.

"Российская экономика не рухнула и не развалилась, а российский ОПК снова производит, может быть, не на уровне СССР, но определенно достаточно, чтобы поддержать восстановление потенциала России на европейском театре военных действий", - сказала помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве. Уолландер также отметила, что российские войска "учатся и адаптируются" к развитию ситуации на Украине.