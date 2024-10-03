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ТАСС

Sitronics Space и Университет Иннополис будут развивать космические сервисы с помощью ИИ

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Иннополис
Университет Иннополис.
Источник изображения: http://minsvyaz.ru/

Соответствующее соглашение стороны подписали на международном форуме Digital Innopolis Days x AI IN 2024

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис будут разрабатывать и продвигать на рынок геопространственные решения с использованием спутниковых данных. Соответствующее соглашение стороны подписали на международном форуме Digital Innopolis Days x AI IN 2024, сообщили ТАСС в Sitronics Space.

"Стороны договорились о совместной разработке и продвижении на российский рынок геопространственных решений с использованием данных с космических аппаратов орбитальной группировки Sitronics Space. Организации также планируют координировать подготовку предложений и инициатив для федеральных органов власти по развитию цифровой экономики с использованием результатов космической деятельности", - говорится в сообщении.

По словам первого замглавы Sitronics Space Миланы Элердовой, компания сегодня располагает группировкой из 31 спутника ДЗЗ и автоматической идентификационной системы (АИС). "Мы планируем [ее] расширять и увеличить число аппаратов до конца года не менее чем в 2 раза", - заявила Элердова. Она выразила уверенность, что применение спутниковых данных компании и их обработка с помощью ИИ "значительно расширят спектр необходимых для экономики страны сервисов".

Директор Университета Иннополис Искандер Бариев в свою очередь отметил, что вуз обладает широкими компетенциями в создании геоинформационных сервисов. "Наши специалисты разработали сервисы выявления лесоизменений и нецелевого использования земель, мониторинга железных дорог, нефтегазовых трубопроводов, контроля границ карьеров, свалок и объектов строительства. Заключенное с Sitronics Space соглашение позволит объединить усилия в сфере развития конкурентоспособных космических продуктов и услуг, необходимых для программно-технологической независимости России", - добавил он.

Sitronics Space, входящая в Sitronics Group, занимается разработкой космических систем различного назначения, реализацией инвестиционных проектов и частно-государственного партнерства в сфере космической деятельности, разрабатывает и развивает сервисы по предоставлению данных со спутников.

В состав Sitronics Space входит ООО "Спутникс" - компания специализируется на создании космических аппаратов, в том числе для дистанционного зондирования Земли, трекинга морских судов, разрабатывает программное обеспечение для управления ими, производит различные полезные нагрузки. В 2023 году компания создала более 100 космических аппаратов. 

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