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ЦАМТО

Boeing продолжит обслуживание парка C-17A "Глоубмастер-3"

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Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года
Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 2 октября. Минобороны США 30 сентября объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing дополнительного соглашения на обслуживание самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3".

Стоимость заказа составляет 1,676 млрд. долл. Контракт является реализацией опциона к ранее подписанному базовому соглашению FA8526-21-D-0001 на поддержу парка C-17.

Работы будут выполняться на объектах в Лонг-Бич (шт.Калифорния), Сан-Антонио (шт.Техас), авиабазе "Робинс" (шт.Джорджия), Чарльстоне (шт.Южная Каролина), авиабазе "МакКорд" (шт.Вашингтон), а также за пределами США (в странах-эксплуатантах) и, как ожидается, будут завершены к 31 октября 2027 года. Контракт предусматривает выполнение работ в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) для ВС Австралии, Канады, Индии, Кувейта, блока НАТО, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2021 года МО США заключило с корпорацией Boeing базовое соглашение стоимостью до 23,8 млрд. долл. (включая опционы и меры поощрения) на обеспечение поддержки самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3".

Соглашение содержало три годичных заказа, два опциона на продление сроков работ на срок по 37 месяцев и один шестимесячный опцион. Работы в рамках контракта будут выполняться как в США, так и за рубежом и, в случае реализации всех опционов, будут завершены к 30 мая 2031 года.

В соответствии с текущим соглашением, компания Boeing продолжит выполнение важнейших мероприятий по поддержке флота из 275 самолетов С-17А, включая инжиниринговые услуги, обслуживание в полевых условиях и управление поставками материальных средств. Контракт на обеспечение логистики на основе нормируемых показателей конечного результата PBL (Performance-Based Logistics) основан на более чем 20-летнем опыте поддержки C-17A компанией Boeing в сотрудничестве с ВВС США и глобальными партнерами для поддержания высоких показателей выполнения задач и постоянного повышения доступности. В то время, как затраты на поддержку обычно растут с увеличением сроков эксплуатации парка, в соответствии с условиями нового соглашения Boeing снизит эксплуатационные расходы на час полета для всего парка самолетов.

Подписанный 30 сентября контракт представляет собой реализацию первого 37-месячного опциона.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Катар
Кувейт
ОАЭ
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
Проекты
NATO
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