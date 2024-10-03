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ТАСС

Дипмиссия КНР в ЕС: НАТО должна прекратить вмешиваться в дела Азии

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Перекладывание вины на Китай не разрешит украинский кризис, добавило дипломатическое представительство

ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен исправить свое ошибочное представление о Китае и не лезть в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявило дипломатическое представительство КНР в Евросоюзе, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости укрепить связи с партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В отношении украинского кризиса Китай подчеркивает, что перекладывание вины и формирование группировок не помогут разрешить кризис", - говорится в комментарии пресс-службы дипмиссии.

Там напомнили, что позиция Китая по украинскому кризису всегда была прозрачной и ясной: Пекин выступает за политическое урегулирование и мирные переговоры.

"Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создали в ООН группу "Друзья мира" по [вопросу] украинского кризиса, чтобы способствовать созданию условий и атмосферы для прекращения боевых действий и возобновления мирных переговоров, - говорится в сообщении дипмиссии КНР. - Объективная и справедливая позиция, а также конструктивная роль Китая получили широкое признание международного сообщества".

С 1 октября обязанности генсека НАТО перешли от Йенса Столтенберга к бывшему нидерландскому премьер-министру Марку Рютте. В ходе первой пресс-конференции на новом посту он заявил, что Китай "не может продолжать разжигать крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе без того, чтобы это не отразилось на его интересах и репутации". Также он призвал расширить сотрудничество альянса с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет неснимаемую ответственность за украинский кризис. 

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