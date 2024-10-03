"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"

"Калашников": модернизированный БПЛА "Скат 350М" стал менее уязвим для РЭБ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему возросла его стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале.

"Разведывательный комплекс с БЛА "Скат 350М" в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", - говорится в сообщении.

Изменения в изделие были внесены по запросам от военнослужащих из зоны СВО после его апробации в боевых условиях, уточнили в концерне.

Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"/Telegram

В результате модернизации число каналов на наземном приемо-передающем устройстве (НППУ) было увеличено с 12 до 32. Кроме того, по словам директора дивизиона БПЛА концерна Александра Лихачева, НППУ оснащено дополнительными антеннами типа "волновой канал" и обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. А линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БПЛА.