Аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен заявил газете, что российская армия за август и сентябрь освободила порядка 823 кв. км

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в Донбассе с невиданной с начала специальной военной операции (СВО) скоростью. Такое мнение газете The Washington Post (WP) выразил аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен.

По его оценке, российская армия за август и сентябрь освободила порядка 823 кв. км. Успешнее всего российские войска продвигались в период с середины августа по середину сентября, когда киевский режим атаковал Курскую область, полагает эксперт.

Как сообщили изданию украинские военные, они не в силах противодействовать усовершенствованной тактике ВС РФ, которая "объединяет их преимущества в мощные атаки".

27 сентября в Минобороны РФ сообщили, что последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении в Угледаре взят российскими силами в клещи.

Угледар находится примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецка. Этот город является ключевым логистическим пунктом в ДНР, который еще остается под влиянием Киева. Освобождение Угледара российскими войсками отбросит ВСУ еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, а также на логистические узлы, ведущие к городу Запорожье, и в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.