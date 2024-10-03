Кобахидзе уверен в прекращении конфликта на Украине в 2025 году

Премьер-министр Грузии отметил, что после этого отношения республики с США "перезагрузятся качественно"

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Военный конфликт на Украине прекратится в 2025 году, уверен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил на пресс-конференции, коснувшись перспектив нормализации отношений страны с США.

"С начала следующего года, мы уверены, что после того как закончатся выборы [в Грузии], а потом другие выборы [в США], а также закончится война на Украине, отношения между Грузией и США перезагрузятся качественно", - сказал Кобахидзе.

Глава правительства напомнил, что Грузия и сейчас готова к перезагрузке отношений с США и ждет соответствующих шагов от американской стороны.

Отношения США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило, что запланированные на лето грузино-американские военные учения "Достойный партнер" переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в частности США, открыть второй фронт для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.

16 сентября Госдеп объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки". Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении "более чем 60 грузинских граждан", среди которых "высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели".