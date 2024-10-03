Франко-немецкая оборонная группа заявила об открытии дочернего предприятия в Киеве

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Франко-немецкая оборонная группа KNDS, которая производит вооружения, уже давно используемые Украиной на фронте, открыла дочернее предприятие в Киеве.

Целью филиала будет поддержание сотрудничества между KNDS и украинскими властями и оборонной промышленностью, заявили в оборонном концерне. В KNDS отмечают, что концерн «является одним из важнейших промышленных партнеров украинских сухопутных войск».

Напомним, что на вооружении у ВСУ находятся производимые группой компаний - немецкие танки Leopard и французские гаубицы Caesar, значительная часть которых уже уничтожена ВС России.

Новый филиал, получивший название ООО «KNDS-Украина», как утверждается, будет также способствовать облегчению украинской стороне работ по ремонту и техобслуживанию военной техники, включая тяжёлые танки Leopard и лёгкие колёсные танки AMX-10 RC, САУ Caesar, САУ PzH 2000.

Кроме того, на Украине при поддержке западной группы компаний будут производить 155-мм артиллерийские снаряды и запасные части для военной техники.

Напомним, что Германия является второй по объемам военной помощи Украине страной после США, а Франция продолжает поднимать вопрос возможной отправки на Украину западных сухопутных войск.

Хочется надеяться, что адрес нового военного производства в Киеве уже известен российской разведке.