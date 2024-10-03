Директор ИМБП РАН подтвердил перенос запуска биоспутника "Бион-М" на 2025 год

Запуск ранее был намечен на 1 сентября

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 намечен на март 2025 года. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Ранее о переносе запуска аппарата на 2025 год сообщил источник ТАСС в ИМБП.

"Сейчас мы готовимся к запуску "Бион-М" №2, который у нас полетит в марте следующего года", - заявил Орлов на пленарном заседании отраслевой научно-практической конференции "Созвездие Роскосмоса: траектория науки".

Запуск "Бион-М" ранее был намечен на 1 сентября. В частности, на биоспутнике планировалось отправить 1 500 мух дрозофил и 75 мышей. Также с помощью аппарата на орбиту должны были отправиться растения и микроорганизмы. Аппарат планировалось вывести на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию перспективной Российской орбитальной станции.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.