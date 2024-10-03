ВМС США получили предпоследний корабль прибрежной зоны типа "Фридом"

На верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (штат Висконсин) компания Lockheed Martin провела церемонию передачи Военно-морским силам США корабля прибрежной зоны LCS-29 "Белойт". Как уточняет Marine Link, это – предпоследний, 15-й, корабль в модификации "Фридом".

"Наши партнеры по отрасли справились с задачей поставить этот корабль в сжатые сроки", – заявил капитан Мэтью Леманн, менеджер программы LCS.

Корабль прибрежной зоны "Белойт", США Lockheed Martin

Напомним, что серия LCS реализована двумя основными подрядчиками по альтернативным проектам. Корабли типа "Фридом" разработаны консорциумом, возглавляемым Lockheed Martin. Они сконструированы по традиционной схеме. Вариант "Индепенденс" представляет собой тримараны и производится компанией Austal USA.

"Белойт" заложили в июле 2020 года и спустили на воду в мае 2022 года. Приемочные испытания корабля завершились в августе 2024 года. Во время этих испытаний американские ВМС провели комплексное тестирование систем LCS-29, включая вооружение, главную двигательную установку, вспомогательные и электрические системы.

Далее ВМС продолжат сертификацию корабля для официального включения в боевой состав флота. Торжественная церемония планируется на конец 2024 года. "Белойт" будет базироваться в Мейпорте (штат Флорида).

На верфи Fincantieri Marinette Marine на завершающей стадии строительства находится последний корабль прибрежной зоны типа "Фридом" – LCS-31 "Кливленд". Его передача американскому флоту ожидается в 2025 году.

Отметим, что за последние годы ВМС США вывели из эксплуатации уже пять кораблей типа "Фридом", построенные раньше остальных. Это связано с различными конструктивными недочетами, исправление которых было признано нецелесообразным с точки зрения финансовых расходов.

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 30 узлов и совершать переходы на дальность до 4500 морских миль.

Корабли этого типа вооружены 57-мм артустановкой Mk.110, зенитными ракетами RIM-116, 324-мм торпедами, а также 30-мм пушками и 12,7-мм пулеметами. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".