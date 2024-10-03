Войти
ТАСС

Карлсон: США раздувают конфликт с РФ, который может уничтожить все живое

219
0
0
Такер Карлсон
Такер Карлсон.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ ТАСС

Журналист отметил, что многие не понимают, что Вашингтон, по сути, находится в состоянии "горячей войны" с Россией, а рост напряженности может вылиться в "обмен ядерными ударами"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Необдуманные шаги Вашингтона, провоцирующие напряженность в отношениях с Москвой, могут привести к ядерному конфликту, который уничтожит все живое на планете. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в интервью изданию The American Conservative.

Как считает Карлсон, многие в США не понимают, что Вашингтон, по сути, находится в состоянии "горячей войны" с Россией, а рост напряженности может вылиться в "обмен ядерными ударами", в результате которого "возникнет цепная реакция, которая уничтожит весь мир". "Через год никого не останется в живых, если мы продолжим, словно во сне, двигаться в сторону более масштабной войны с Россией", - подчеркнул он.

25 сентября на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о параметрах корректировки российской ядерной доктрины из-за возникновения новых военных рисков. Среди уточнений - признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ - Белоруссию. Предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется.

Как указывал Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведанные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)