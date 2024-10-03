Карлсон: США раздувают конфликт с РФ, который может уничтожить все живое

Журналист отметил, что многие не понимают, что Вашингтон, по сути, находится в состоянии "горячей войны" с Россией, а рост напряженности может вылиться в "обмен ядерными ударами"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Необдуманные шаги Вашингтона, провоцирующие напряженность в отношениях с Москвой, могут привести к ядерному конфликту, который уничтожит все живое на планете. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в интервью изданию The American Conservative.

Как считает Карлсон, многие в США не понимают, что Вашингтон, по сути, находится в состоянии "горячей войны" с Россией, а рост напряженности может вылиться в "обмен ядерными ударами", в результате которого "возникнет цепная реакция, которая уничтожит весь мир". "Через год никого не останется в живых, если мы продолжим, словно во сне, двигаться в сторону более масштабной войны с Россией", - подчеркнул он.

25 сентября на заседании постоянного совещания при Совете безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о параметрах корректировки российской ядерной доктрины из-за возникновения новых военных рисков. Среди уточнений - признание нападением поддержку ядерной державой неядерного воюющего с Россией государства, гарантии ядерного ответа на нападение на союзника РФ - Белоруссию. Предусматривается расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых оно выполняется.

Как указывал Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведанные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.