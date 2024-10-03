Компания РФ разработала систему передачи сигнала для космодрома Восточный

По данным Роскосмоса, система РЕКОМ успешно обеспечила передачу радиосигнала во время апрельского пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российское предприятие "Новиком" разработало оптическую систему ретрансляции РЕКОМ в интересах обеспечения надежной связи на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Оборудование РЕКОМ в составе системы технологической и громкоговорящей связи стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме Восточный обеспечивает качественную связь во всех сооружениях, находящихся в недоступных для внешнего радиосигнала местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до недавних пор такое оборудование закупалось исключительно за рубежом - новая импортозамещенная аппаратура может обслуживать до 24 репитеров (повторителей сигнала), в то время как иностранные аналоги ограничены существенно меньшим числом устройств.

В госкорпорации подчеркнули, что система РЕКОМ успешно обеспечила передачу радиосигнала во время апрельского пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Там добавили, что система позволяет обеспечить надежную связь на объектах, где обычно радиосигнал проникает плохо - это подземные этажи космодрома, многоярусные морские платформы, а также тоннели метро.

По словам гендиректора "Новиком" Владимира Усикова, совершенствование системы продолжается. "Работаем над тем, чтобы увеличить дальность передачи радиосигнала стандарта TETRA по оптическому кабелю между мастер-узлом и удаленным репитером. Пока в мировой практике считалось достаточным передавать сигнал на расстояние 2-3 км. На текущий момент стоит задача обеспечить передачу сигнала подвижной связи TETRA на расстоянии более 20 км от базовой станции", - сказал он.