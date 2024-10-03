В Монголии прошла передача оборонной техники из РФ для военного аэродрома

С российской стороны поставлена система сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий

УЛАН-БАТОР, 2 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония сдачи и приемки военной техники и сооружений из РФ для аэродрома министерства обороны Монголии прошла в одном из самых удаленных районов столицы Налайх. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

В этом районе находится военный аэродром бывшей советской воинской части. Ее история хранится в музее действующей здесь монгольской воинской части. От российской стороны в передаче военной продукции участвовали военный и военно-воздушный атташе России в Монголии Павел Петрунин и заместитель генерального директора по производственному и материально-техническому снабжению ЗАО НТЦ "Качество" Сергей Макеев.

"По соглашению между министерствами обороны наших стран мы поставили систему сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий. Каждое сооружение оборудовано двумя кондиционерами, необходимой мебелью, вплоть до настольной лампы и жалюзи", - рассказал представитель российской компании.

Он представил продукцию своей компании - восемь модульных сооружений для личного состава и гараж на 20 специализированных машин с гаражом для военного аэродрома. Также она построила двухэтажный наблюдательный пункт и ограждение с видео наблюдением, установила легкие укрытия и навесы на летном поле.

Безвозмездная помощь

"В рамках реконструкции аэродрома мы заменили и поставили 11 новых электрических подстанций и протянула 86 км проводов. В этом году наша работа завершена. В дальнейшем для обеспечения питанием летного состава планируется построить две столовые", - отметил Сергей Макеев.

Он добавил, что в 48-е дополнительное соглашение о военно-техническом сотрудничестве наших стран включено оборудование для расшифровки полетных данных МИГ 29 системы ТОПАЗ. По предыдущему соглашению поставили лабораторию измерительной техники для проверки настройки приборов.

Также ранее привезли из РФ средства спасения летчиков, терпящих бедствия при аварийной посадке или катастрофе, приборы для обслуживания самолетов и вертолетов. Министерства обороны двух стран подписали долгосрочную программу военного сотрудничества в октябре 2018 года.

В том же году в рамках оказания помощи РФ передала Монголии военно-технического имущества более чем на $13 млн. В сентябре 2019 года подписан протокол о возобновлении действия межправительственного соглашения от 3 марта 2004 года об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе.