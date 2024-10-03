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Военное обозрение

ВСУ начали применять дроны типа «Баба Яга» для сброса у позиций российских войск мин-ловушек

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские вооруженные формирования начали применять дроны типа «Баба Яга» для сброса в район наших позиций заминированных предметов, в частности обычных рюкзаков, которые используют украинские военные. При попытке открыть такой рюкзак происходит взрыв.

Российские военные ТГ-каналы предупреждают о появлении на вооружении ВСУ очередной мины-ловушки, замаскированной под обычный рюкзак. Такие «подарки» ВСУ раскидывают в районах российских позиций с помощью больших дронов типа «Баба Яга». Подрыв происходит при попытке открыть рюкзак или может стоять датчик на движение. Поэтому категорически запрещено подбирать что бы то ни было.

При открытии рюкзака происходит взрыв! Ни в коем случае не открывать и не подходить близко к таким подаркам. Может стоять датчик на движение.

— предупреждают военные.

Источник изображения: topwar.ru

О том, что ВСУ используют различные предметы, в том числе оружие, в качестве мин-ловушек, сообщалось уже не раз, опытные военные никогда не берут в руки брошенное ВСУ, предварительно не проверив его на наличие взрывчатки. В последнее время на островах на Днепре стали попадаться заминированные украинские шоколадные батончики. Такую информацию предоставили наши ресурсы. Заряд небольшой, но оторвать пальцы или сделать дыру в теле его вполне хватает.

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Страны
Россия
Украина
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