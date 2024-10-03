ВСУ начали применять дроны типа «Баба Яга» для сброса у позиций российских войск мин-ловушек

Источник изображения: topwar.ru
Украинские вооруженные формирования начали применять дроны типа «Баба Яга» для сброса в район наших позиций заминированных предметов, в частности обычных рюкзаков, которые используют украинские военные. При попытке открыть такой рюкзак происходит взрыв.
Российские военные ТГ-каналы предупреждают о появлении на вооружении ВСУ очередной мины-ловушки, замаскированной под обычный рюкзак. Такие «подарки» ВСУ раскидывают в районах российских позиций с помощью больших дронов типа «Баба Яга». Подрыв происходит при попытке открыть рюкзак или может стоять датчик на движение. Поэтому категорически запрещено подбирать что бы то ни было.
— предупреждают военные.
Источник изображения: topwar.ru
О том, что ВСУ используют различные предметы, в том числе оружие, в качестве мин-ловушек, сообщалось уже не раз, опытные военные никогда не берут в руки брошенное ВСУ, предварительно не проверив его на наличие взрывчатки. В последнее время на островах на Днепре стали попадаться заминированные украинские шоколадные батончики. Такую информацию предоставили наши ресурсы. Заряд небольшой, но оторвать пальцы или сделать дыру в теле его вполне хватает.