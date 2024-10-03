ВКС Испании могут приобрести турецкие УТС "Хурджет"

Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.

ЦАМТО, 2 октября. ВКС Испании с большой долей вероятности приобретут сверхзвуковой учебно-тренировочный / легкий боевой самолет "Хурджет" (Hurjet) турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) для замены устаревших F-5M.

Как сообщает Defensa.com, по неподтвержденной пока информации, после визита в Испанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на VIII Межправительственный саммит двух стран председатель правительства Педро Санчес заявил, что турецкий УТС/ЛБС заменит F-5M в составе 23-го авиакрыла, базирующегося в Талавера-ла-Реаль.

Параллельно с бизнес-форумом Министерство обороны Испании организовало специальную встречу, на которой присутствовали руководители компаний испанской и турецкой оборонной промышленности.

Напомним, что о планах Turkish Aerospace Industries принять участие в организованном ВКС Испании тендере по замене устаревших F-5M стало известно в июле этого года, когда прототип самолета прибыл на авиабазу "Торрехон" (Мадрид) для оценки. Сообщалось, что прототип пока еще не имеет дополнительных баков и возможности дозаправки в воздухе, поэтому при перелете пришлось делать посадки для дозаправки.

Некоторые турецкие СМИ предполагали, что потенциально могут быть проведены переговоры, целью которых будет продажа испанским ВКС 24 самолетов "Хурджет" в обмен на закупку Турцией шести военно-транспортных самолетов A-400M в дополнение к 10 машинам этого типа, приобретенным Анкарой ранее.

Согласно заявлению представителя ВКС Испании подполковника Уго Гарсиа Галана, для участия в конкурсной процедуре, помимо "Хурджет", отобрано четыре претендента, включая T-7A "Рэд хок" американо-шведского предприятия Boeing/Saab, T-50 южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) и М-346 итальянской группы Leonardo.

"Хурджет" представляет собой двухместный однодвигательный сверхзвуковой реактивный самолет с тандемным размещением экипажа, разработанный на базе проекта турбовинтового УТС "Хуркус".

Руководство Turkish Aerospace официально одобрило начало реализации программы "Хурджет" в августе 2017 года, что позволило приступить к этапу разработки проекта. Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для замены устаревших УТС T-38, состоящих на вооружении ВВС Турции. Около 70 ед. T-38 были приобретены в период 1961-1972 гг. Кроме того, предполагается поставлять самолеты на экспорт.

Этап защиты эскизного проекта самолета завершился в июле 2019 года, а защита рабочего проекта – в феврале 2021 года. Сборка первого прототипа началась в сентябре 2021 года. Предполагается, что он выполнен в упрощенной конфигурации. Второй опытный образец оснащен боевыми системами и вооружением. За первыми двумя образцами последуют четыре предсерийных самолета версии Блок.0 в конфигурации УТС усовершенствованной подготовки (AJT). Ожидается, что летные испытания первого из них, TP1, начнутся в декабре 2024 года, а остальных трех – в 2025 году. Далее будут собраны 12 серийных самолетов AJT Блок.1. Первые шесть из них должны подняться в воздух в 2028 году, а остальные – в 2029 году.

Разработчики рассчитывают завершить испытания и сертификационные мероприятия по программе "Хурджет" к концу 2025 года. Согласно предыдущим заявлениям главы TAI, планирует производить по два самолета в месяц после 2025 года. Полномасштабное серийное производство планируется начать в 2027 году. Для ВВС Турции в настоящее время заказано 16 машин (4 прототипа Блок.0 и 12 серийных Блок.1).

Длина "Хурджет" составляет 13,4 м, размах крыла – 9,5 м, высота – 6,1 м. Самолет оснащен двигателем General Electric F404-GE-102, расчетная максимальная скорость – 1,4М, практический потолок составит 45000 футов (13,7 км), а максимальная дальность полета превысит 2222 км. "Хурджет" сможет нести до 2720 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.