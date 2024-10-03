Хуситы атаковали крылатыми ракетами Израиль

Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен.

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Йеменские мятежники-хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, сообщил в среду представитель движения генерал Яхья Сари.

"Наши силы провели военную операцию, атаковав тремя крылатыми ракетами Кудс-5 военные объекты в оккупированной Палестине (так хуситы называют Израиль,- "ИФ"). Ракеты успешно достигли целей", - говорится в пресс-релизе Сари, опубликованном в соцсети X.

Сари отметил, что поддерживает иранский удар по Израилю. Он также выразил "готовность к совместным военным операциям против Израиля".

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю.